Dilara Kandak'ın cenazesi adli tıpa getirildi! Teyzesi baygınlık geçirdi

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde ormanlık alanda gömülü çıplak halde cesedi bulunan 23 yaşındaki Dilara Kandak'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıpa getirildi. Genç kadının cenazesini almaya gelenlerden teyzesi Şükran Koca'nın 'Kuzum seni çok aradık, bulamadık' feryadı, yürekleri dağladı, onu sakinleştirmeye çalışan diğer teyzesi Fatma Çaltı ise baygınlık geçirdi

05 Mart 2018, Pazartesi 13:21
Dilara Kandak'ın cenazesi adli tıpa getirildi! Teyzesi baygınlık geçirdi
Korkuteli ilçesinde yaşayan ev hanımı 2 çocuk annesi Dilara Kandak, 22 Ocak tarihinde ortadan kayboldu. Baba Mehmet Kandak, kızı hakkında kayıp başvurusunda bulundu. Çiftçilik yapan eşinden 2 yıl önce ayrıldığı öğrenilen genç kadının 2 çocuğuna ise babasının baktığı öğrenildi.


DİLARA KANDAK'IN CESEDİNİ ÇOBAN KÖPEĞİ BULMUŞTU


Aileye dün, Alaaddin Mahallesi Gölbent mevkiinde ormanlık alan içindeki tarlada vücudunun bir bölümü toprağa gömülmüş bir kadın cesedi bulunduğu bilgisi verildi. Cesedi bölgede çobanlık yapan bir çobanın köpeğinin bulduğu ve çobanın hemen polise bilgi verdiği belirtildi.

Polis ekipleri bölgede geniş çağlı inceleme yaptı. Battaniyeye sarılmış ve çıplak olarak toprağa gömülü vaziyette bulunan genç kadının elleri ve ayaklarının bağlı olduğu ileri sürüldü. Olay yerinde cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Kandak'ın cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


KUZUM SENİ ÇOK ARADIM AMA BULAMADIM


Sabah erken saatlerinde genç kadının yakınları, adli tıpa gelerek cenazeyi almak için beklemeye başladı. 24 Ocak tarihinden bu yana kayıp olduğu öğrenilen genç kadının teyzesi Şükran Koca, "Kuzum, seni çok aradık ama bulamadık' diye feryat etmesi yürekleri dağladı. Koca'yı sakinleştirmeye gelen diğer teyzesi Fatma Çaltı ise feryatları dayanamayıp baygınlık geçirdi.

Yapılan otopsinin ardından genç kadının cenazesi ailesi ve yakınları tarafından, Korkuteli ilçesi İmrahor Mahallesinde toprağa verilmek üzere alındı.

Cumhuriyet savcılığı olayla ilgili geniş araştırma başlattı.

İHA


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