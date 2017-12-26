Dilay Korkmaz-Demet Akalın tartışmasına Yeşim Salkım da katıldı: Evliliğinde çok mutsuz

Yeşim Salkım
, Demet Akalın için “Evliliğinde mutsuz bir insan. Kendi mutsuzluğunu, çevredesindekilere yansıtıp onları da mutsuz etmek istiyor. Meydanı boş bulmuş, sürekli birilerine sarıyor
” dedi.
GENÇ SUNUCUYA DESTEK
Yeşim Salkım, Demet Akalın’a “Biz senin gibi paramızı sosyal medyadan kazanmıyoruz. Aslan gibi sahneye çıkıp şarkımızı söylüyoruz”
diye seslendi.
Sonra Demet Akalın ile tartışan sunucu Dilay Kormaz
’a şu sözlerle destek verdi: “Bunları kafanı takma. Allah’ın öyle bir tokadı var ki, kurda kuşa yem eder insanı
.”
Sunucu Dilay Korkmaz'dan Demet Akalın'a zehir zemberek yanıt (Dilay Korkmaz kimdir?)
NE OLMUŞTU?
Demet Akalın
, sunucu Dilay Korkmaz
için Twitter'dan ''Starlife bu sunucu kızı çok aramış mı ya direk zapp'' ifadesini kullanmıştı.
Bu paylaşımın ardından sunucu Dilay Korkmaz
da kendi Instagram
hesabından Demet Akalın
'a şu yanıtı vermişti:
''ALLAH KÖTÜ KALPLİLERDEN KORUSUN!''
''Estetiğim, botoksum, dolgum yok. İyi eğitimler aldım. Herkes işine baksın. Çünkü ben ekmeğimi işime bakarak kazanıyorum. Şükürler olsun ki çok arandım ve bulundum. Allah kötü kalplilerden korusun''
Elif Bayram