Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

SON DAKİKA

Dilay Korkmaz-Demet Akalın tartışmasına Yeşim Salkım da katıldı: Evliliğinde çok mutsuz

Yeşim Salkım sunuculuğunu yaptığı Lifetime TV’deki ‘Laf Bende Kalmasın’ programında, Dilay Korkmaz ile polemiğe giren Demet Akalın için 'Evliliğinde çok mutsuz, başkalarını da mutsuz etmek istiyor' dedi

26 Aralık 2017, Salı 09:47
Dilay Korkmaz-Demet Akalın tartışmasına Yeşim Salkım da katıldı: Evliliğinde çok mutsuz
Yeşim Salkım, Demet Akalın için  “Evliliğinde mutsuz bir insan. Kendi mutsuzluğunu, çevredesindekilere yansıtıp onları da mutsuz etmek istiyor. Meydanı boş bulmuş, sürekli birilerine sarıyor” dedi.


GENÇ SUNUCUYA DESTEK


Yeşim Salkım, Demet Akalın’a “Biz senin gibi paramızı sosyal medyadan kazanmıyoruz. Aslan gibi sahneye çıkıp şarkımızı söylüyoruz” diye seslendi.

Sonra Demet Akalın ile tartışan sunucu Dilay Kormaz’a şu sözlerle destek verdi: “Bunları kafanı takma. Allah’ın öyle bir tokadı var ki, kurda kuşa yem eder insanı.”

Sunucu Dilay Korkmaz'dan Demet Akalın'a zehir zemberek yanıt (Dilay Korkmaz kimdir?)Sunucu Dilay Korkmaz'dan Demet Akalın'a zehir zemberek yanıt (Dilay Korkmaz kimdir?)
 

NE OLMUŞTU?


Demet Akalın, sunucu Dilay Korkmaz için Twitter'dan ''Starlife bu sunucu kızı çok aramış mı ya direk zapp'' ifadesini kullanmıştı. 


Bu paylaşımın ardından sunucu Dilay Korkmaz da kendi Instagram hesabından Demet Akalın'a şu yanıtı vermişti: 



''ALLAH KÖTÜ KALPLİLERDEN KORUSUN!''

''Estetiğim, botoksum, dolgum yok. İyi eğitimler aldım. Herkes işine baksın. Çünkü ben ekmeğimi işime bakarak kazanıyorum. Şükürler olsun ki çok arandım ve bulundum. Allah kötü kalplilerden korusun''
Aslı Enver'in bu fotoğrafına beğeni yağdı

Aslı Enver'in bu fotoğrafına beğeni yağdı
Hayat Sırları'nda flaş değişiklik! Hayat Sırları'nın yayın günü değişti

Hayat Sırları'nda flaş değişiklik! Hayat Sırları'nın yayın günü değişti
Murat Boz'dan 'Merak Etme Sen' yorumu

Murat Boz'dan 'Merak Etme Sen' yorumu
O Ses Türkiye'yi Acun Ilıcalı yerine Jess Molho sunacak

O Ses Türkiye'yi Acun Ilıcalı yerine Jess Molho sunacak

Hilal Özdemir'den Hazım Körmükçü'ye uzaklaştırma talebi

Hilal Özdemir'den Hazım Körmükçü'ye uzaklaştırma talebi
Demet Akalın, hayranına 7 bin liralık çizme hediye etti

Demet Akalın, hayranına 7 bin liralık çizme hediye etti
Aslı Enver'den cesur poz

Aslı Enver'den cesur poz
Tolga Sarıtaş'tan sürpriz paylaşım!

Tolga Sarıtaş'tan sürpriz paylaşım!
Dolunay dizisinin veda yemeği

Dolunay dizisinin veda yemeği
Elim Sende'de Eşref Kolçak sürprizi

Elim Sende'de Eşref Kolçak sürprizi
Sibel Can’ı dolandırmakla suçlanan iş adamı Şahin Mehmet Çelik hakim karşısına çıktı

Sibel Can’ı dolandırmakla suçlanan iş adamı Şahin Mehmet Çelik hakim karşısına çıktı