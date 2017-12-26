Dilay Korkmaz-Demet Akalın tartışmasına Yeşim Salkım da katıldı: Evliliğinde çok mutsuz



GENÇ SUNUCUYA DESTEK

Sunucu Dilay Korkmaz'dan Demet Akalın'a zehir zemberek yanıt (Dilay Korkmaz kimdir?)

NE OLMUŞTU?

Elif Bayram

, Demet Akalın için “Evliliğinde mutsuz bir insan. Kendi mutsuzluğunu, çevredesindekilere yansıtıp onları da mutsuz etmek istiyor. Meydanı boş bulmuş, sürekli birilerine sarıyor” dedi.Yeşim Salkım, Demet Akalın’a “Biz senin gibi paramızı sosyal medyadan kazanmıyoruz. Aslan gibi sahneye çıkıp şarkımızı söylüyoruz” diye seslendi.Sonra Demet Akalın ile tartışan sunucu’a şu sözlerle destek verdi: “Bunları kafanı takma. Allah’ın öyle bir tokadı var ki, kurda kuşa yem eder insanı.”, sunucuiçin Twitter'dan ''Starlife bu sunucu kızı çok aramış mı ya direk zapp'' ifadesini kullanmıştı.Bu paylaşımın ardından sunucuda kendihesabından'a şu yanıtı vermişti:''Estetiğim, botoksum, dolgum yok. İyi eğitimler aldım. Herkes işine baksın. Çünkü ben ekmeğimi işime bakarak kazanıyorum. Şükürler olsun ki çok arandım ve bulundum. Allah kötü kalplilerden korusun''