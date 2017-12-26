Dilay Korkmaz kimdir? (Yeşim de Hande de Demet'e patladı)



''ALLAH KÖTÜ KALPLİLERDEN KORUSUN!''



GENÇ SUNUCUYA DESTEK

DİLAY KORKMAZ KİMDİR?

Dilay Korkmaz-Demet Akalın tartışmasına Yeşim Salkım da katıldı: Evliliğinde çok mutsuz

Sunucu Dilay Korkmaz'dan Demet Akalın'a zehir zemberek yanıt (Dilay Korkmaz kimdir?)

Elif Bayram

Demet Akalın'ın bir tweeti sonrasında tüm gözlerdöndü.'Starlife bu sunucu kızı çok aramış mı ya direk zapp' şeklindeki mesajıyla sunucu Dilay Korkmaz'ı gündeme taşıdı.Dilay Korkmaz ise Demet Akalın'a şöyle cevap verdi:''Estetiğim, botoksum, dolgum yok. İyi eğitimler aldım. Herkes işine baksın. Çünkü ben ekmeğimi işime bakarak kazanıyorum. Şükürler olsun ki çok arandım ve bulundum. Allah kötü kalplilerden korusun''Dilay Korkmaz'ın açıklamasının ardından Yeşim Salkım ve Hande Yener de Dilay Korkmaz'a destek çıktı., Demet Akalın için “Evliliğinde mutsuz bir insan. Kendi mutsuzluğunu, çevredesindekilere yansıtıp onları da mutsuz etmek istiyor. Meydanı boş bulmuş, sürekli birilerine sarıyor” dedi.Yeşim Salkım, Demet Akalın’a “Biz senin gibi paramızı sosyal medyadan kazanmıyoruz. Aslan gibi sahneye çıkıp şarkımızı söylüyoruz” diye seslendi.Sonra Demet Akalın ile tartışan sunucu’a şu sözlerle destek verdi: “Bunları kafanı takma. Allah’ın öyle bir tokadı var ki, kurda kuşa yem eder insanı.”Yeşim Salkım'ın ardından Hande Yener de Demet Akalın'a şu sözlerle patladı:“Magazinde haberlerle birinci olmak için birini işinden etmeye çalışmak! Nasıl bir kötü karaktersin sen. Dizilerde yok! Pes”Güzelliğiyle ön planda olan Dilay Korkmaz sunuculuğuyla da dikkatleri üzerine topluyor. Peki çok konuşan Dilay Korkmaz kimdir? İşte cevabı...Seksi model2010 yılındayarışmasında yer aldı ve yarışmayı 4. olarak tamamladı. Yarışmanın ardından Çin’de Miss İnternational yarışmasına katılan Dilay Korkmaz, 80 ülkeden katılan yarışmacılar arasında ilk 15’e girerek büyük başarıya imza attı.1990 yılında Ankara’da doğan güzel manken ve sunucu Dilay Korkmaz halen Star Tv ekranlarında Star Life adlı magazin programını sunuyor.2017 yılında çekimleri tamamlanan Karımı Gördünüz mü? isimli sinema filminde oynadı. Gazi Üniversitesi Muhasebe Bölümü mezunu Dilay Korkmaz,Mehpare Çelik’ten diksiyon dersleri ve Başkent İletişimde Spikerlik ve sunuculuk eğitimleri aldı. Bir röportajında Türkiye’nin en güzel kadınlarını, annesi ve Çağla Şikel olarak tanımlayan sunucu, dünyanın en güzel kadını olarak ise Alessandra Ambrosio’yu göstermişti.ın vücut ölçüleri ise 95/69/97...