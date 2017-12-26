Dilay Korkmaz kimdir? (Yeşim de Hande de Demet'e patladı)

Demet Akalın'ın bir tweeti sonrasında tüm gözler Dilay Korkmaz'a
döndü. Demet Akalın,
'Starlife bu sunucu kızı çok aramış mı ya direk zapp' şeklindeki mesajıyla sunucu Dilay Korkmaz'ı gündeme taşıdı.
''ALLAH KÖTÜ KALPLİLERDEN KORUSUN!''
Dilay Korkmaz ise Demet Akalın'a şöyle cevap verdi:
''Estetiğim, botoksum, dolgum yok. İyi eğitimler aldım. Herkes işine baksın. Çünkü ben ekmeğimi işime bakarak kazanıyorum. Şükürler olsun ki çok arandım ve bulundum. Allah kötü kalplilerden korusun''
Dilay Korkmaz'ın açıklamasının ardından Yeşim Salkım ve Hande Yener de Dilay Korkmaz'a destek çıktı.
Yeşim Salkım
, Demet Akalın için “Evliliğinde mutsuz bir insan. Kendi mutsuzluğunu, çevredesindekilere yansıtıp onları da mutsuz etmek istiyor. Meydanı boş bulmuş, sürekli birilerine sarıyor
” dedi.
GENÇ SUNUCUYA DESTEK
Yeşim Salkım, Demet Akalın’a “Biz senin gibi paramızı sosyal medyadan kazanmıyoruz. Aslan gibi sahneye çıkıp şarkımızı söylüyoruz”
diye seslendi.
Sonra Demet Akalın ile tartışan sunucu Dilay Kormaz
’a şu sözlerle destek verdi: “Bunları kafanı takma. Allah’ın öyle bir tokadı var ki, kurda kuşa yem eder insanı
.”
Yeşim Salkım'ın ardından Hande Yener de Demet Akalın'a şu sözlerle patladı:
“Magazinde haberlerle birinci olmak için birini işinden etmeye çalışmak! Nasıl bir kötü karaktersin sen. Dizilerde yok! Pes”
Güzelliğiyle ön planda olan Dilay Korkmaz sunuculuğuyla da dikkatleri üzerine topluyor. Peki çok konuşan Dilay Korkmaz kimdir? İşte cevabı...
DİLAY KORKMAZ KİMDİR?
Seksi model Dilay Korkmaz,
2010 yılında Miss Turkey
yarışmasında yer aldı ve yarışmayı 4. olarak tamamladı. Yarışmanın ardından Çin’de Miss İnternational yarışmasına katılan Dilay Korkmaz, 80 ülkeden katılan yarışmacılar arasında ilk 15’e girerek büyük başarıya imza attı.1990 yılında Ankara’da doğan güzel manken ve sunucu Dilay Korkmaz halen Star Tv ekranlarında Star Life adlı magazin programını sunuyor.
Dilay Korkmaz,
2017 yılında çekimleri tamamlanan Karımı Gördünüz mü? isimli sinema filminde oynadı. Gazi Üniversitesi Muhasebe Bölümü mezunu Dilay Korkmaz, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde
Mehpare Çelik’ten diksiyon dersleri ve Başkent İletişimde Spikerlik ve sunuculuk eğitimleri aldı. Bir röportajında Türkiye’nin en güzel kadınlarını, annesi ve Çağla Şikel olarak tanımlayan sunucu, dünyanın en güzel kadını olarak ise Alessandra Ambrosio’yu göstermişti.
Dilay Korkmaz'
ın vücut ölçüleri ise 95/69/97...
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Elif Bayram