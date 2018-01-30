Dilber Ay, Seda Sayan'ı burnundan öptü

Show TV
ekranlarında yayınlanan Seda Sayan'la programı
na konuk olan şarkıcı Dilber A
y, "Gel burnundan öpeceğim" deyip Seda Sayan
'ı öptü. İkilinin canlı yayındaki hali komik anlara sahne oldu.
İŞTE CANLI YAYINA DAMGA VURAN HAREKET:
''BABAMA BENİ ÖLDÜRMESİNİ SÖYLEMİŞLER''
Dilber Ay
geçen hafta POSTA'dan Oya Çınar'a verdiği röportajda ilginç açıklamalarda bulunmuştu. İsim benzerliğinden dolayı kendisinin cinsel içerikli filmlerde oynayan bir kadın yüzünden zor zamanlar geçirdiğini söyleyen Dilber Ay, "Babama beni öldürmesini bile söylemişler" demişti.
Dilber Ay: En büyük talih kuşum herifim
Çiğdem Saltık