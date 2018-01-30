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Dilber Ay, Seda Sayan'ı burnundan öptü

Seda Sayan'ın programına konuk olan şarkıcı Dilber Ay, sıcak tavırlarıyla ekran başındakileri mest etti. Dilber Ay, Seda' Sayan'ı burnundan öptü

30 Ocak 2018, Salı 17:21
Dilber Ay, Seda Sayan'ı burnundan öptü
Show TV ekranlarında yayınlanan Seda Sayan'la programına konuk olan şarkıcı Dilber Ay, "Gel burnundan öpeceğim" deyip Seda Sayan'ı öptü. İkilinin canlı yayındaki hali komik anlara sahne oldu.

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''BABAMA BENİ ÖLDÜRMESİNİ SÖYLEMİŞLER''

Dilber Ay geçen hafta POSTA'dan Oya Çınar'a verdiği röportajda ilginç açıklamalarda bulunmuştu. İsim benzerliğinden dolayı kendisinin cinsel içerikli filmlerde oynayan bir kadın yüzünden zor zamanlar geçirdiğini söyleyen Dilber Ay, "Babama beni öldürmesini bile söylemişler" demişti.

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