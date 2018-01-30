Dilber Ay, Seda Sayan'ı burnundan öptü

İŞTE CANLI YAYINA DAMGA VURAN HAREKET:

''BABAMA BENİ ÖLDÜRMESİNİ SÖYLEMİŞLER''

Dilber Ay: En büyük talih kuşum herifim

Çiğdem Saltık

ekranlarında yayınlananna konuk olan şarkıcıy, "Gel burnundan öpeceğim" deyip'ı öptü. İkilinin canlı yayındaki hali komik anlara sahne oldu.geçen hafta POSTA'dan Oya Çınar'a verdiği röportajda ilginç açıklamalarda bulunmuştu. İsim benzerliğinden dolayı kendisinin cinsel içerikli filmlerde oynayan bir kadın yüzünden zor zamanlar geçirdiğini söyleyen Dilber Ay, "Babama beni öldürmesini bile söylemişler" demişti.