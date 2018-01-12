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Dilencilerin üzerinden 3 bin lira çıktı

Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından dilencilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 bin lira nakit para ele geçirildi

12 Ocak 2018, Cuma 19:53
Dilencilerin üzerinden 3 bin lira çıktı
Vatandaşların manevi duygularını istismar ederek kendilerine kazanç sağlamaya çalışan dilencilere Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Cuma günü olması dolayısıyla cuma namazını fırsat bilen dilencileri camilerden toplayan zabıta ekipleri, farklı camiden topladıkları dilencilere yasal işlem yaparak tutanak tuttu. Yapılan üst aramasından çıkan materyalleri kayıt altına alan ekipler, dilencilerin üzerinden toplam 3 bin lira nakit para ele geçirdi.

EKİPLER VATANDAŞLARI UYARDI


Halkın dilenciler konusunda daha duyarlı olmasını isteyen ekipler, gerçek ihtiyaç sahiplerine devletin yetkili organlarının her konuda sahip çıktığını hatırlatarak kısa yoldan para kazanan fırsatçılara itibar edilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

(Uğur Yiğit /İHA)
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