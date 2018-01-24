Dilendirilen Suriyeli çocuklar barınma merkezlerine yollandı

GEÇİCİ BARINMA MERKEZİNE TESLİM EDİLDİLER

Mine Bozkurt

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, iç karışıklık ve savaş nedeniyle Türkiye’de bulunan Suriyelilerin Antalya’da ana arter ve kavşaklarda çocuklarını dilendirmek ya da satıcılık yaptırmak suretiyle istismar ettiklerinin tespit edildiği belirtildi.Açıklamada, Kırcami, Güzeloluk, Avni Tolunay ve Beşkonaklar mahallelerindeki metruk binalarda kaldıkları belirlenen 6 aileden oluşan toplam 47 Suriye uyruklunun, yapılan çalışmalar sonucunda Geçici Barındırma Merkezlerine sevk edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezine teslim edildiği kaydedildi.