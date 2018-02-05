Dimitris Giannakopoulos'a 12 ay ceza!

EuroLeague 18. hafta maçında Fenerbahçe Doğuş deplasmanına mağlup olan Panathinaikos'un sahibi Dimitris Giannakopoulos mağlubiyet sonrası Fenerbahçeli taraftarlarla tartışma yaşamıştı. Büyük ses getiren olayda EuroLeague yönetimi Giannakopoulos'un cezasını belirledi.
EuroLeague haberi şu şekilde açıkladı:
Panathinaikos kulübü sahibi Dimitris Giannakopoulos, kulüpler arasındaki uyumlu ilişkilere zarar veren açıklamaları ve basketbol sporuna zarar veren hareketleri nedeniyle Disiplin Talimatı’nın 24. madde 1. fıkrası gereği, EuroLeague turnuvalarındaki maçların oynandığı salonlara 12 ay süreyle giremeyecektir.
Haber Merkezi