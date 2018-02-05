Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Dimitris Giannakopoulos'a 12 ay ceza!

Fenerbahçeli taraftarlarla sosyal medyadan atışan ve ağır hakaretlerde bulunan Panathinaikos kulübü sahibi Dimitris Giannakopoulos’un cezası, EuroLeague tarafından açıklandı

05 Şubat 2018, Pazartesi 20:01
Dimitris Giannakopoulos'a 12 ay ceza!
EuroLeague 18. hafta maçında Fenerbahçe Doğuş deplasmanına mağlup olan Panathinaikos'un sahibi Dimitris Giannakopoulos mağlubiyet sonrası Fenerbahçeli taraftarlarla tartışma yaşamıştı. Büyük ses getiren olayda EuroLeague yönetimi Giannakopoulos'un cezasını belirledi.

EuroLeague haberi şu şekilde açıkladı:

Panathinaikos kulübü sahibi Dimitris Giannakopoulos, kulüpler arasındaki uyumlu ilişkilere zarar veren açıklamaları ve basketbol sporuna zarar veren hareketleri nedeniyle Disiplin Talimatı’nın 24. madde 1. fıkrası gereği, EuroLeague turnuvalarındaki maçların oynandığı salonlara 12 ay süreyle giremeyecektir.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

3. Lig'de bir garip baraj!

3. Lig'de bir garip baraj!
Galatasaray'a kötü haber

Galatasaray'a kötü haber
Fenerbahçe'de Giuliano sahalara dönüyor!

Fenerbahçe'de Giuliano sahalara dönüyor!
MHK'den o iddialara cevap

MHK'den o iddialara cevap
Göztepe, San Diego 1904 ile iş birliği yapacak

Göztepe, San Diego 1904 ile iş birliği yapacak
Kastamonuspor kulüp binasında silahlar sesleri

Kastamonuspor kulüp binasında silahlar sesleri
Mustafa Çulcu'nun iddialarına Fenerbahçe'den yanıt

Mustafa Çulcu'nun iddialarına Fenerbahçe'den yanıt
Nagatomo baba oldu

Nagatomo baba oldu
Barcelona'ya Gerard Pique'den kötü haber!

Barcelona'ya Gerard Pique'den kötü haber!
Trabzonspor'da Esteban 1.5 ay yok!

Trabzonspor'da Esteban 1.5 ay yok!
Bursaspor’da çim sorununun nedeni yanlış ilaçlama

Bursaspor’da çim sorununun nedeni yanlış ilaçlama