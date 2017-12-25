Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği atamalarında yeni düzenleme

'GEÇERLİLİĞİ DEVAM EDER'

Senim Tanay

Resmi Gazete'de yayımlanan 696 sayılı KHK ile, 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye geçici maddeler eklendi. Danıştay tarafından ilahiyat fakültesi mezunlarının din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak atanabilmesini sağlayan işlemin iptaline ilişkin bir düzenleme de kararnamede yer aldı.Bu kapsamda kararnameye, "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliğine atanmış olanların, mezun oldukları fakülte veya bölüme bakılmaksızın atanmaya ilişkin diğer şartları taşımak kaydıyla atama işlemlerinin geçerliliği devam eder" hükmü eklendi. Ayrıca öğretmenliğe atananların alanlarına göre aylık karşılığı okutacağı derslerin, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle belirleneceği de hüküm altına alındı.