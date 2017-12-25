Yükseköğrenim Ortaöğrenim Sınavlar 2017 Özel Okul Rehberi

SON DAKİKA

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği atamalarında yeni düzenleme

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında hazırlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliğine atananların, mezun oldukları fakülte veya bölüme bakılmaksızın diğer şartları taşımak kaydıyla atama işlemlerinin geçerliliğinin devam etmesine ilişkin düzenleme yapıldı
 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği atamalarında yeni düzenleme
Resmi Gazete'de yayımlanan 696 sayılı KHK ile, 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye geçici maddeler eklendi. Danıştay tarafından ilahiyat fakültesi mezunlarının din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak atanabilmesini sağlayan işlemin iptaline ilişkin bir düzenleme de kararnamede yer aldı.

'GEÇERLİLİĞİ DEVAM EDER'

Bu kapsamda kararnameye, "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliğine atanmış olanların, mezun oldukları fakülte veya bölüme bakılmaksızın atanmaya ilişkin diğer şartları taşımak kaydıyla atama işlemlerinin geçerliliği devam eder" hükmü eklendi. Ayrıca öğretmenliğe atananların alanlarına göre aylık karşılığı okutacağı derslerin, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle belirleneceği de hüküm altına alındı.



 
Mehmet Akif Ersoy ölümünün 81. yılında ERÜ'de anıldı

Mehmet Akif Ersoy ölümünün 81. yılında ERÜ'de anıldı
İTÜ'den 'Tesla otoparkta çürüyor' iddialarına yanıt

İTÜ'den 'Tesla otoparkta çürüyor' iddialarına yanıt
MEB, liseye giriş sınavı örnek sorularını yayınladı (Liseye giriş sınavı örnek soruları)

MEB, liseye giriş sınavı örnek sorularını yayınladı (Liseye giriş sınavı örnek soruları)
Türk ve Suriyeli kız öğrenciler kampta buluştu

Türk ve Suriyeli kız öğrenciler kampta buluştu
Yön Koleji'nden başarılı öğrencilere yüzde 100 burs

Yön Koleji'nden başarılı öğrencilere yüzde 100 burs
Liseye giriş sınavı soru örnekleri bugün açıklanacak

Liseye giriş sınavı soru örnekleri bugün açıklanacak
Antalyalı lise öğrencilerinden büyük başarı! Dünya literatürüne girdiler

Antalyalı lise öğrencilerinden büyük başarı! Dünya literatürüne girdiler
Kekemelik sorun olmaktan çıkıyor

Kekemelik sorun olmaktan çıkıyor
İlahiyat fakültesi mezunları öğretmen olabilecek

İlahiyat fakültesi mezunları öğretmen olabilecek
MEB Müsteşarı Yusuf Tekin: Staj verilerini öğretmen istihdamında kullanacağız

MEB Müsteşarı Yusuf Tekin: Staj verilerini öğretmen istihdamında kullanacağız
ÖSYM elektronik ortamda geçici olarak hizmet veremeyecek

ÖSYM elektronik ortamda geçici olarak hizmet veremeyecek