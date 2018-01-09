SON DAKİKA

Din öğretmeninin skandal açıklaması sonrası soruşturma başlatıldı

Tekirdağ'ın Saray ilçesindeki imam hatip ortaokulunda, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği yapan Cihad Ç., sosyal paylaşım sitesindeki hesabından tepki çeken bir mesaj yayımladı. Cihad Ç., Facebook’taki iletisinde, ’Ergenlik çağına ermeyen kızın rahatlıkla sevgilisi olabiliyor ve durum normal karşılanıyor. Ama bu kıza madem bu haltı yiyebiliyorsun evlenedebilirsin dediklerinde her nedense yaşın küçüklüğü ortaya atılıyor hemen. Zina edecek kadar yaşı büyük. Evlenmeye geldi mi yaşı küçük’ dedi. Açıklamanın ardından öğretmenle ilgili soruşturma başlatıldı

09 Ocak 2018, Salı 19:53
Din öğretmeninin skandal açıklaması sonrası soruşturma başlatıldı
Saray İmam Hatip Ortaokulu’nda, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak görev yapan Cihad Ç., 7 Ocak Pazar günü sosyal paylaşım sitesi Facebook’taki hesabından ergenliğe erişmemiş kız çocuklarıyla ilgili tepki çeken bir mesaj yayımladı. Cihad Ç., ’#SaldıranlarSamimiDeğiller’ başlığı altında şu mesajı paylaştı:

’Ergenlik çağına ermeyen kızın rahatlıkla sevgilisi olabiliyor ve durum normal karşılanıyor. Ama bu kıza madem bu haltı yiyebiliyorsun evlenedebilirsin dediklerinde her nedense yaşın küçüklüğü ortaya atılıyor hemen. Zina edecek kadar yaşı büyük. Evlenmeye geldi mi yaşı küçük?
 


SORUŞTURMA BAŞLATILDI


Açıklamanın ardından Tekirdağ il Eğitim Müdürü, kız çocukları ile ilgili mesaj atan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.


BİR ÖĞRETMEN DE EŞOFMANDAN TAHRİK OLDUĞUNU YAZMIŞTI


Geçtiğimiz günlerde de Konya’nın Selçuklu ilçesinde bulunan Ayşe-Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde görev yapan Felsefe Öğretmeni Ercan Harmancı bir skandala imza atmıştı. 



Ercan Harmancı, okuldaki beden eğitimi dersine çıkarak kız öğrencileri görünce tahrik olduğunu yazdı.



Harmancı, Facebook hesabından “Ya benim çok sapık duygularım var ya da şeytan onlara uğramıyor... Bir genç kızın vücut hatlarını gördükten sonra şeytan size üflemiyorsa ya erkekliğinizi ya da imanınızı kaybetmişsiniz demektir...” mesajını paylaştı. Harmancı görevinden alındı.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Gaziantep'te çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

Gaziantep'te çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
Fuhuştan yakalandılar, 'Gecede 10 bin TL kazanınca Bodrum'da kaldık' dediler

Fuhuştan yakalandılar, 'Gecede 10 bin TL kazanınca Bodrum'da kaldık' dediler
Motosiklet sürücüsü ezilmekten son anda kurtuldu

Motosiklet sürücüsü ezilmekten son anda kurtuldu
Mobilya deposundaki yangın böyle çıkmış

Mobilya deposundaki yangın böyle çıkmış
İstanbul merkezli DEAŞ soruşturmasında 13 tutuklama

İstanbul merkezli DEAŞ soruşturmasında 13 tutuklama
Minibüs şoförü, durağı kaçırınca kendisiyle tartışan yolcuyu bıçakladı!

Minibüs şoförü, durağı kaçırınca kendisiyle tartışan yolcuyu bıçakladı!

AFAD bu kez kayalıklardan cep telefonu kurtardı!

AFAD bu kez kayalıklardan cep telefonu kurtardı!
Antalya'da polislerden TIR şoförüne 'otomobili sıkıştır' talimatı

Antalya'da polislerden TIR şoförüne 'otomobili sıkıştır' talimatı
İzmir'de öğretmenden zihinsel engelli kıza tacizi muhabbet kuşları ortaya çıkardı

İzmir'de öğretmenden zihinsel engelli kıza tacizi muhabbet kuşları ortaya çıkardı
Son dakika! TEM'de devrilen kamyon İstanbul istikametini felç etti

Son dakika! TEM'de devrilen kamyon İstanbul istikametini felç etti
Son dakika... İstanbul Tuzla'da bakıma giren gemide yangın çıktı

Son dakika... İstanbul Tuzla'da bakıma giren gemide yangın çıktı