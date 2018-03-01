Dinamitle yıkımda çifte fiyasko! İki kere patlattılar, bina yine de yıkılmadı

Bursa Osmangazi'de, SGK'ya ait 13 katlı atıl binanın yıkılması için 300 kilo patlayıcı döşendi. İlk patlama erken gerçekleşti ve bina yıkılmadı. Teknik arızanın giderilmesinin ardından, yerleştirilen patlayıcılar tekrar infilak ettirildi ancak bina sallanmadı bile. Yıkım, ileri bir tarihe ertelendi

01 Mart 2018, Perşembe 17:44
Dinamitle yıkımda çifte fiyasko! İki kere patlattılar, bina yine de yıkılmadı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, kullanılmayan ve hakkında yıkım kararı çıkarılan SGK'ya ait bina için bugün yıkım çalışmaları başladı.

13 katlı binanın 300 kilo patlayıcıyla yıkılması planlanıyordu. İlk patlama bir hata sonucu erken gerçekleşti ve bina yıkılmadı. Teknik arızanın giderilmesinin ardından 13 katlı bina bu kez ikinci kez patlatıldı. Ancak yine yıkılmadı, çalışmalar ileri bir tarihe ertelendi.


İki kez patlatılmasına rağmen bina ayakta kaldı

İlk denemede teknik bir arızadan dolayı binanın alt katlarına yerleştirilen dinamitler beklenmeyen şekilde patladı. O anlar bir çok TV kanalında canlı yayında görüntülendi. Toz bulutlarının dağılmasının ardından binanın yıkılmadığı görüldü. 





Teknik arıza birkaç saat içerisinde giderildi ve 13 katlı bina ikinci kez patlatıldı. Ancak bu sefer yine yıkılmadı. 

Bu gelişmelerin ardından yıkım çalışmaları ileri bir tarihe ertelendi. 

Enver Fatih Tıkır - Recai Güler Bursa (DHA)


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