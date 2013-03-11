Farklı türlerde ufkunuzu aydınlatacak benzersiz bir kaynak olan “Ölmeden Önce Dinlemeniz Gereken 1001 Albüm”de yer alan bilgiler, albümlerin hazırlığındaki bilinmeyen detayları da açığa çıkarıyor.

Tüm zamanların en iyi albümlerini değerlendirmeye alan kitap, son 50 yılda müziğin yüksek ve alçak noktalarında kabul gören eleştirel görüşlerin yeniden sorgulanmasını hedefliyor.

90 uluslararası müzik eleştirmeninin yazılarıyla hazırlanan 960 sayfalık kitapta Frank Sinatra'dan Rolling Stones'a, Bruce Springsteen'den Pink Floyd'a, U2'dan Kanye West gibi pek çok ünlü sanatçının benzersiz eserlerine dair keyifle okunan yorumlar bulunuyor.

“Ölmeden Önce Dinlemeniz Gereken 1001 Albüm”, müziğin hayatımıza kattığı rengi fark etmemizi sağlıyor. Çünkü müzikler de aynı kitap ve filmlerde olduğu gibi karşımıza farklı anlarda çıkarak, özel duygular uyandırıyor. Beklenmedik anlarda tanıdık bir melodi zamanda yolculuk yapmamıza sebep oluyor, işte bu kitapla bu hisleriniz tazeleniyor.

Okurken bile kendinizi müziğin büyülü tınısına kaptıracağınız “Ölmeden Önce Dinlemeniz Gereken 1001 Albüm”, “1001 Serisi”nin diğer kitapları olan “Ölmeden Önce İzlemeniz Gereken 1001 Film”, “Ölmeden Önce Görmeniz Gereken 1001 Resim”, “Ölmeden Önce Dinlemeniz Gereken 1001 Klasik Müzik”, “Ölmeden Önce Okumanız Gereken 1001 Kitap” ile birlikte şimdi raflarda müziksever okuyucularını bekliyor.

ntvmsnbc