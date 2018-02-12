Dinlenme ile artan eklem ağrıları romatizma habercisi mi?

AĞRI YARIM SAATTEN UZUN SÜRÜYORSA...

Eklem ağrılarının ilacı kemikli et suyu

Senim Tanay

ların başlıca eklemlerin yanı sıra diğer doku ve organ ve sistemleri tutan iltihaplı hastalıklar olduğunu belirten VM Medical Park Bursa Romatoloji Uzmanı Dr. Sevtap Şimşek,dedi.Gecenin ikinci yarısı uykudan uyandıran ağrıların da romatizmayı düşündürdüğünü belirten Uzm. Dr. Sevtap Şimşek, ağrıların süresi ve devamlılığının da önemli olduğunu işaret etti. Uzm. Dr. Sevtap Şimşek, kısa sürede geçen ağrıların romatizmayı pek düşündürmezken yarım saatin üzerindeki ağrılar ve tekrarlayan ağrıların düşündürdüğünü fakat hangi ağrıların iltihaplı romatizma olduğunun ayırt edilmesi gerektiğini belirtti.