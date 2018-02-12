Dinlenme ile artan eklem ağrıları romatizma habercisi mi?

Romatizma
ların başlıca eklemlerin yanı sıra diğer doku ve organ ve sistemleri tutan iltihaplı hastalıklar olduğunu belirten VM Medical Park Bursa Romatoloji Uzmanı Dr. Sevtap Şimşek, "200'ün üzerinde romatizmal hastalık var. İnsanların en sık hastaneye gelme sebeplerinden biri eklem ağrıları. Eklem ağrılarında bazı özellikler romatizmayı düşündürür. Bunları bilmek ayırt edici olması anlamında önemlidir. Sabah hissedilen yani istirahat sonrası olan ağrılar daha çok romatizmal ağrıları düşündürür. Sabahları el parmakları tutukluk, bel, sırt ve kalça ağrıları daha çok romatizmal ağrılardır. Sabah bu eklemler hareket ettirdiğinizde açılıyorsa, romatizmal hastalığı düşündürür"
dedi.
AĞRI YARIM SAATTEN UZUN SÜRÜYORSA...
Gecenin ikinci yarısı uykudan uyandıran ağrıların da romatizmayı düşündürdüğünü belirten Uzm. Dr. Sevtap Şimşek, ağrıların süresi ve devamlılığının da önemli olduğunu işaret etti. Uzm. Dr. Sevtap Şimşek, kısa sürede geçen ağrıların romatizmayı pek düşündürmezken yarım saatin üzerindeki ağrılar ve tekrarlayan ağrıların düşündürdüğünü fakat hangi ağrıların iltihaplı romatizma olduğunun ayırt edilmesi gerektiğini belirtti.
Eklem ağrılarının ilacı kemikli et suyu
Senim Tanay