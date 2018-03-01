Dino Scala 40 tecavüzden sonra yakalandı!

100'DEN FAZLA KİŞİDEN DNA ALINDI

SABAHIN ERKEN SAATLERİNİ VE TENHA YERLERİ SEÇİYORMUŞ

Erdinç Şahin

dosyasında hiçbir suç kaydı olmayan, evli ve üç çocuğu ile bir torunu bulunan 57 yaşındaki Dino Scala, 40 kadar kadına cinsel saldırıda bulunduğunu ya da tecavüz ettiğini itiraf etti.sınırına çok yakın olan Fransa’nın kuzeyindeki’da yaşayan ve o zaman kimliği belirlenememiş olan Scala hakkında 1996’da, 19 kadın ve çocuğa tecavüz suçlamasıyla soruşturma dosyası açılmış ancak aradan geçen süreye rağmen ilerleme kaydedilememişti.Savcı Jean-Philippe Vicentini, Scala’nın tecavüz ettikleri arasında 13 yaşında bir kızın da olduğunu teyit etti. Tecavüzcünün kurbanları arasında çoğu 17 yaşlarında olan kızlar da bulunuyor. ‘Sambre tecavüzcüsü’ adı takılan Scala’nın yakalanmasını, Belçika’da bir kadına tecavüz ettikten sonra geçiş yaptığı Fransa sınırında tespit edilen plaka numarası ile 100’den fazla kişiden alınan DNA örnekleriyle yapılan taramanın eşleşmesi sağladı. Seri tecavüzcünün yakalanmasında Belçika ile Fransa güvenlik birimlerinin yoğun işbirliği de etkili oldu.Vicentini, evine düzenlenen operasyonla yakalanan Scala’nın hep aynı yöntemi kullandığını söyledi. Sabahın çok erken saatlerini ve tenha yerleri seçen tecavüzcünün, yüzü maskeli şekilde kurbanlarına arkadan saldırdığı belirlendi. Savcılığa, kontrol edemediği duygular nedeniyle tecavüz ettiği açıklamasını yapan Scala’yı tanıyanlar, basına, seri tecavüzcünün ‘günlük hayattaki profilinin işlediği suçlarla örtüşmediği’ yönünde açıklamalarda bulundu.