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Diogo Dalot, Bayern Münih'in radarına girdi

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ikinci turunda eşleştiği Bayern Münih, kadrosunu Porto'nun 21 yaş altı takımında oynayan Diogo Dalot ile güçlendirmeye hazırlanıyor.

Diogo Dalot, Bayern Münih'in radarına girdi
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi olan Bayern Münih'in gelecek yaz kadrosunu Porto'nun 21 yaş altı takımında forma giyen Diogo Dalot ile güçlendirmeye çalıştığı ortaya çıktı.

Sağ bek mevkiinde forma giyen Rafinha'nın sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanmasının Bavyera ekibini harekete geçirdiği öğrenildi.
 

DAHA 18 YAŞINDA


Kicker'in haberine göre aynı mevkide forma giyen Joshua Kimmich'e alternatif arayan Bayern, Porto'nun 18 yaşındaki genç futbolcusunu gündemine aldı.

Geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Dalot'un sözleşmesinde 20 milyon euroluk fesih bedeli bulunuyor.


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