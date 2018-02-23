Yükseköğrenim Ortaöğrenim Sınavlar 2017 Özel Okul Rehberi

Direksiyon eğitimi görevlilerine düzenleme... Ücretler de eşitlendi

MEB, direksiyon eğitimi dersi sınavlarında il milli eğitim müdür yardımcılarından birini, il sınav sorumlusu olarak görevlendirirken sınavlarda görev alanların ücretlerini de eşitledi

23 Şubat 2018, Cuma 12:34
Direksiyon eğitimi görevlilerine düzenleme... Ücretler de eşitlendi
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Yeni düzenlemeyle il milli eğitim müdürü, il genelinde yapılan direksiyon eğitimi dersi sınavlarında her sınav günü için il sınav sorumlusu olarak görev yapacak veya il millİ eğitim müdür yardımcılarından birini il sınav sorumlusu olarak görevlendirecek. 

DAHA AZ ÜCRET ALINMASININ ÖNÜNE GEÇİLECEK

İl genelinde yapılan direksiyon eğitimi dersi sınavlarında görev alanların ücretleri eşitlenirken böylece daha önce sınava giren aday sayısı az olan ilçelerde görev alanların daha az ücret almasının önüne geçilecek.

Sınav yapılan günde, il genelinde sınava giren kursiyer sayısı toplanacak ve sınav ücretleri, il milli eğitim müdürlüğü döner sermaye hesaplarına yatırılacak. Aynı gün ilin bütün ilçelerinde yapılan uygulama sınavında görevlilerin tümüne eşit ücret ödenecek. 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

'Canım Kızım Okulda' kampanyasıyla 90 öğrenci okula döndü

'Canım Kızım Okulda' kampanyasıyla 90 öğrenci okula döndü
Okulda uyurgezer öğrenci alarmı... Dersler iptal edildi

Okulda uyurgezer öğrenci alarmı... Dersler iptal edildi
Velilere özel okul tercih desteği

Velilere özel okul tercih desteği
Atacan'da burslu okuma imkanı

Atacan'da burslu okuma imkanı
'Işık'lı bir gelecek için erken kayıt

'Işık'lı bir gelecek için erken kayıt
STEM ile eğitimde kalıcı öğrenme mümkün

STEM ile eğitimde kalıcı öğrenme mümkün
Yardımcı doçentlik kadrosunu kaldıran teklif kanunlaştı

Yardımcı doçentlik kadrosunu kaldıran teklif kanunlaştı
2018 Ehliyet Sınav Sonuçları! Direksiyon sınav tarihi ne zaman

2018 Ehliyet Sınav Sonuçları! Direksiyon sınav tarihi ne zaman
Yardımcı doçentlik kalktı

Yardımcı doçentlik kalktı
Sporda ‘en iyi üniversite’

Sporda ‘en iyi üniversite’
Öğrenciler CEO’larla buluşuyor

Öğrenciler CEO’larla buluşuyor