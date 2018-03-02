Direksiyon sınavı ne zaman 2018? Direksiyon sınav ücreti ne kadar

DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN 2018

DİREKSİYON SINAVI NASIL YAPILACAK?

Büşra Kamış

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulacak. Ehliyet sınavını başarı ile geçen sürücü adayları direksiyon sınavına girecekler. Peki direksiyon sınavı ne zaman ve nasıl yapılacak?? Adım adım ehliyet alma sürecinizde yapacağınız bilgiler haberimizde.Direksiyon sınavı, sınav sonuçlarının açıklanmasının akabinde, 70 puan barajını geçen adaylar arasında yapılacaktır. Bu koşulları sağlayan adayların katılım göstereceği direksiyon sınavının ne zaman yapılacağına dair Milli Eğitim Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama yapılmadı ancak, geçmiş yıllarda görülen örneklere bakacak olursak ortalama olarak 2 ya da 3 hafta 3 hafta içinde direksiyon sınavı tarihlerini belli olacağını söyleyebiliriz. Ayrıca direksiyon sınavı tarihleri adaylara, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sürücü kursları aracılığıyla duyurulacaktır.Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden duyurulan Ehliyet sınav sonuçlarına göre 70 ve üzerinde bir puan almayı başaran adaylar, bundan sonra yapılacak direksiyon sınavına girebilecek ve burada da başarılı olması durumunda sürücü belgesi almaya hak kazanacak. Peki, direksiyon sınavı uygulaması nasıl yapılacak?“M”, “A1”, “A2”, “A” ve “B1” sınıfı direksiyon sınavında adaylar, kask, dizlik, yelek takarak akan trafikte yapılan davranışlar, araç bilgisi sorgulama, kalkış esnasında motoru stop ettirme ve ayakları toplarken dengeyi sağlayamama, konilere çarpma ve ayak çalıklarının açık unutularak yere değmesi, düşme ve ani fren reaksiyonları sınav gözetmeni tarafından dikkat edilecek hususlar arasında yer alacak.“B”, “C1”, “C”, “D1”, “D”, “BE”, “C1E”, “CE”, “D1E”, “DE” ve “F” sınıfı için direksiyon sınavına giren adayların emniyetli ve rahat kalkış yapma, kalkış ve duruşlarda (sağa-sola) sinyal verme, trafiği tehlikeyedüşürecek şekilde araç kullanma, araç kumanda pedallarına (gaz, fren, debriyaj) yeterince intibakedemeyerek aracı stop ettirme, araç kullanımı esnasında heyecanlı ve telaşlı gibi davranışları gözlemlenecek.Geri geri park etme: “B”, “C1”, “C”, “D1” ve “D” sertifika sınıfı araçlarda park edecek aracın bir buçuk katı uzunluğundaki (farklı uzunluklardaki HB/SEDAN araçlar için ayrı ayrı) ve aracın genişliğinden 50 cm fazla olan iki araç arasına veya yüksekliği en az 100 cm olan konilerin arasındaki yatay ve dikey çizgilerle belirlenen alana tek hamlede girip, bu alan içinde en fazla iki hamle yaparak aracı kaldırıma veya konilere çarpmadan kaldırıma paralel ve kaldırım ile araç arasındaki mesafenin 50 cm den fazla olmayacak şekilde EK-5 şemaya göre park yapmayı, “BE”, “C1E”, “CE”, “DE” ve “D1E” sertifika sınıfı araçlarda geri geri park etme işlemleri ise araca römork takılı olarak EK-6 şemada belirtildiği gibi park yapmalarını sağlayan davranışlar göz önünde bulunduracak.Park yerine giriş ve çıkışlarda (sağa-sola) sinyal verme, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde kontrolsüz çıkma gibi davranışlar da göz önünde bulundurulacak.Direksiyon sınavına ilk defa gireceğim ne kadar ücret ödeyeceğim?İlk defa direksiyon sınavına girecek bir sürücü adayının direksiyon sınavı için ödemesi gereken ücret 100 TL'dir. MEB'e ödenen bu ücret sabittir ve ilden ile değişmez. Devlet bankalarına ödeme yaparak dekontu sürücü kursuna vermeniz gerekmektedir. Tabi ki sürücü kursu sizin adınıza ödeme yapabilir. Bu nedenle sürücü kursunuzla irtibat halinde olunuz.Direksiyon sınavında kalınca işler değişmektedir. Direksiyon sınavı için MEB tekrar ücret talep ediyor. Kaldığınız her sınav için 100 TL sınav ücretini ödemek zorundasınız. 100 TL sınav ücreti ve sürücü kursuna "direksiyon telafi eğitim ücretini" ödemeniz gerekiyor... Akla hemen şu soru geliyor direksiyon telafi ücreti ne kadar? Bu konuya şöyle açıklık getirelim. Sürücü kursları sene başında belirleyip ilan ettikler ücreti MEB'e vermektedir. Kurslar bu ücretleri sizden isteyecektir ve yasal dayanağı bulunmaktadır. Her sürücü kursu farklı fiyat belirlediğinden kimi adayımız ben 200 TL verdim, kimi si 250 TL verdim diyor. İlden ile ve kurstan kursa bu fiyatlar değişebilir. Yani Toplam 200 TL ile 300 TL arası değişen bir ücret talep edilmektedir.Yukarıda belirttiğimiz gibi sınavdan kalırsanız 200 TL ile 300 TL arasında değişen bir ücret ödemeniz gerekebilir. Bunun 100 TL si direksiyon ücreti, geri kalan kısmı direksiyon telafi eğitimi ücreti. O yüzden eğitiminizi iyi alın, hayırlısıyla sınavdan geçin. Ücretini ödediğiniz direksiyon telafi eğitimini de kurstan talep edin. Toplam 2 ders saatidir.