Direksiyon sınavı ne zaman? (Ehliyet sınav sonuçları açıklandı)

2018 DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN?

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DİREKSİYON SINAVINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

DİREKSİYON SINAVI NASIL YAPILIYOR?

Senim Tanay

Ehliyet sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar şimdi direksiyon sınavını beklemeye başladı. "Direksiyon sınavı ne zaman yapılacak?" sorusunun cevabı henüz kesinleşmedi ancak direksiyon sınavının ne zaman yapılacağına dair bazı tahminler bulunuyor.Direksiyon sınavının yapılacağı tarih net olarak belli değil ancak tahminlere göre ehliyet sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra 15 gün içerisinde gerçekleştirilecek. Direksiyon sınavının tarihi, kurslar tarafından adaylara duyurulacak.Milli Eğitim Bakanlığı direksiyon sınavı içi kesin bir tarih vermezken bir önceki dönemlere bakıldığında direksiyon sınavının, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 15 ve 22 gün arasında düzenlendiği görülüyor.Aracınızın kapısını sol elle açarak sağ ayağınızla giriş yapınız. Araca binerken arkanızdan gelen bir araç varsa onu görebilmeniz içidir bu vesileyle olası kazalarda yaralanma riski ortadan kalkar. Sınav giriş belgenizi ve nüfus cüzdanınızı komisyon başkanına vererek imza tutanağını imzalayınız. Aynaları, koltuğu kendinize göre ayarladıktan sonra mutlaka emniyet kemerinizi takınız. Vites takılı durumdaysa, debriyaja basarak boşa alınız. Debriyaja basılı konumdayken kontağı çevirip araç çalışmaya başladıktan sonra anahtarı basmayı bırakınız. Gideceğiniz yöne göre sinyalinizi veriniz, frene basarak el frenini indiriniz. Ayağınız sonuna kadar debriyaja basılı haldeyken vitesi 1'e takarak kalkışınızı yapınız.“M”, “A1”, “A2”, “A” ve “B1” sınıfı direksiyon sınavında adaylar, kask, dizlik, yelek takarak akan trafikte yapılan davranışlar, araç bilgisi sorgulama, kalkış esnasında motoru stop ettirme ve ayakları toplarken dengeyi sağlayamama, konilere çarpma ve ayak çalıklarının açık unutularak yere değmesi, düşme ve ani fren reaksiyonları sınav gözetmeni tarafından dikkat edilecek hususlar arasında yer alacak.“B”, “C1”, “C”, “D1”, “D”, “BE”, “C1E”, “CE”, “D1E”, “DE” ve “F” sınıfı için direksiyon sınavına giren adayların, emniyetli ve rahat kalkış yapma, kalkış ve duruşlarda (sağa-sola) sinyal verme, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanma, araç kumanda pedallarına (gaz, fren, debriyaj) yeterince intibak edemeyerek aracı stop ettirme, araç kullanımı esnasında heyecanlı ve telaşlı gibi davranışları gözlemlenecek.Geri geri park etme: “B”, “C1”, “C”, “D1” ve “D” sertifika sınıfı araçlarda, park edecek aracın bir buçuk katı uzunluğundaki (farklı uzunluklardaki HB/SEDAN araçlar için ayrı ayrı) ve aracın genişliğinden 50 cm fazla olan iki araç arasına veya yüksekliği en az 100 cm olan konilerin arasındaki yatay ve dikey çizgilerle belirlenen alana tek hamlede girip bu alan içinde en fazla iki hamle yaparak aracı kaldırıma veya konilere çarpmadan kaldırıma paralel ve kaldırım ile araç arasındaki mesafenin 50 cm den fazla olmayacak şekilde EK-5 şemaya göre park yapmayı, “BE”, “C1E”, “CE”, “DE” ve “D1E” sertifika sınıfı araçlarda geri geri park etme işlemleri ise araca römork takılı olarak EK-6 şemada belirtildiği gibi park yapmalarını sağlayan davranışlar göz önünde bulunduracak.