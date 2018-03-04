Direksiyonda sadece 2 saniye göz kapatmak ölüme götürebilir

'ZAMAN KAZANMAK İÇİN YAŞAMI KAYBETMEYİN'

Yusuf Cevahir

Uzmanlar, direksiyon başında mümkün olduğunca göz kırpılmaması gerektiğine dikkat çekiyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı, sürücünün sadece 2 saniye gözünü kapatmasıyla aracın 33 metre mesafe aldığını, bu arada muhtemel bir facianın yaşanabileceğini duyurdu.Başkanlık; saatte 60 kilometre hızla trafikte ilerleyen sürücünün gözünü sadece 2 saniyeliğine kapatıp açmasının muhtemel bir kazaya sebebiyet verebileceğini bildirdi.Trafik Hizmetleri Başkanlığı, araç sürücülerini trafik kurallarına uymaları konusunda sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan anlık mesajlarla uyarıyor.Hız sınırına uymayan sürücünün sadece kendine değil, taşıdığı yolcuları ve diğer yol kullanıcılarını da tehlikeye dikkat çeken Trafik Hizmetleri Başkanlığı uyarılarda veciz sözlere de yer veriyor. Sürücülere hitaben atılan twitlerde şu uyarılarda bulunuluyor:"Zaman kazanmak için yaşamı kaybetmeyin. Trafikte aynı anda birden fazla şeye odaklanamazsınız! Aracınızla saatte 60 kilometre hızla yolculuk yaparken gözlerinizi sadece 2 saniyeliğine yoldan ayırdığınızda, arabanız 33 metreden fazla yol almış olacaktır. Bu sürede bir yayanın, başka bir aracın veya yol kullanıcısı sürücünün önünüze çıkma ihtimali oldukça yüksektir."