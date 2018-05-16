Direksiyonsuz otomobille yola çıktılar, duvara çarptılar!

Bilecik’te, direksiyonu olmayan ve rot miline bağlı yassı metal çubukla kontrol edilen otomobilin duvara çarpması sonucu iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, U.Ş. yönetimindeki 11 SH 337 plakalı otomobil, Ertuğrulgazi Mahallesi Yediler Caddesi’nde kontrolden çıkarak su isale hattı istinat duvarına çarptı.





Kazada sürücü U.Ş. ile aynı araçta bulunan F.Ş. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kaza yerinde inceleme yapan polis ekipleri, direksiyonsuz aracın, rot miline bir somunla tutturulan yassı metal parça ile aracın kontrol edildiğini belirledi.



