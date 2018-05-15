Direksiyonu olmayan otomobille kaza yaptılar

Bilecik'te, direksiyonu olmayan ve rot miline bağlı yassı metal çubukla kontrol edilen otomobilin duvara çarpması sonucu iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, U.Ş. yönetimindeki otomobil, Ertuğrulgazi Mahallesi Yediler Caddesi'nde kontrolden çıkarak su isale hattı istinat duvarına çarptı.

2 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü U.Ş. ile aynı araçta bulunan F.Ş. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

DİREKSİYON YERİNE METAL PARÇASI

Öte yandan, kaza yerinde inceleme yapan polis ekipleri, araçta direksiyon olmadığını tespit etti. Rot miline bir somunla tutturulan yassı metal parça ile aracın kontrol edildiği belirlendi.