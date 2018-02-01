Diren köpeğin asitten eriyen bacakları yürek burktu

BİR AY İÇİNDE AYAĞA KALDIRILMASI HEDEFLERİYOR

Nazlı Erdol

İzmir'inilçesinde, 3 ayağı asitli bir madde nedeniyle erimiş halde bulunan, hayvanseverlerin '' adını verdiği husky cinsi dişi köpeğin hali, yürek burktu.Yürüme yetisini yitiren köpek için yardım kampanyası başlatılırken, Diren'in 1 ay içinde ayak proteziyle tekrar ayağa kaldırılması hedefleniyor.Yerel hayvan koruma gönüllüsü, 2 çocuk annesi, pet pansiyon işletmecisi Dilara Yıldızlar (32), 21 Ocak Pazar günü vatandaşlardan gelen yardıma muhtaç, ayakları asitten erimiş zor durumdaki bir köpek ihbarı üzerine harekete geçti.İhbarda bildirilen Kemalpaşa'nın Armutlu Mahallesi'ndeki bir araziye giden Dilara Yıldızlar, 2'si ön, 3 ayağı erimiş, kemikleri ortaya çıkmış, ölümü bekleyen 5 yaşındaki 'husky' cinsi dişi köpekle karşılaştı. Vakit geçirmeden köpeği, tedavi için'daki birkliniğine götürdü.Kulakları da kesik olan yaşam mücadelesi veren köpeğe, '' ismi verildi. Diren'in biri işkenceye mi maruz kaldığı, yoksa sorumsuz bir kişinin ortalık yere döktüğü asitli bir maddeye basarak mı bu hale geldiği bilinmezken; tekrar yürüyebilmesi için seferberlik başlatıldı. Çesal Doğa ve Hayvanseverler Derneği'nin de desteğiyle köpeğin durumunu sosyal medyadan öğrenen ve tekrar yürümesi için gerekli protez ayakları yaptırmak isteyen vatandaşlar, 10 bin lirayı aşkın bir meblağ topladı. Sağlık durumu her geçen gün iyiye giden Diren'in, yapılacak protezle 1 ay içinde tekrar ayağa kaldırılması hedefleniyor.