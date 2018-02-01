15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Diren köpeğin asitten eriyen bacakları yürek burktu

İzmir'de 3 ayağı asitten erimiş, kulakları kesilmiş halde bulunan ve Diren adı verilen köpek için yardım kampanyası başlatıldı

Diren köpeğin asitten eriyen bacakları yürek burktu
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, 3 ayağı asitli bir madde nedeniyle erimiş halde bulunan, hayvanseverlerin 'Diren' adını verdiği husky cinsi dişi köpeğin hali, yürek burktu. 

Yürüme yetisini yitiren köpek için yardım kampanyası başlatılırken, Diren'in 1 ay içinde ayak proteziyle tekrar ayağa kaldırılması hedefleniyor.



Yerel hayvan koruma gönüllüsü, 2 çocuk annesi, pet pansiyon işletmecisi Dilara Yıldızlar (32), 21 Ocak Pazar günü vatandaşlardan gelen yardıma muhtaç, ayakları asitten erimiş zor durumdaki bir köpek ihbarı üzerine harekete geçti.



İhbarda bildirilen Kemalpaşa'nın Armutlu Mahallesi'ndeki bir araziye giden Dilara Yıldızlar, 2'si ön, 3 ayağı erimiş, kemikleri ortaya çıkmış, ölümü bekleyen 5 yaşındaki 'husky' cinsi dişi köpekle karşılaştı. Vakit geçirmeden köpeği, tedavi için Bornova'daki bir veteriner kliniğine götürdü.
 

BİR AY İÇİNDE AYAĞA KALDIRILMASI HEDEFLERİYOR




Kulakları da kesik olan yaşam mücadelesi veren köpeğe, 'Diren' ismi verildi. Diren'in biri işkenceye mi maruz kaldığı, yoksa sorumsuz bir kişinin ortalık yere döktüğü asitli bir maddeye basarak mı bu hale geldiği bilinmezken; tekrar yürüyebilmesi için seferberlik başlatıldı. Çesal Doğa ve Hayvanseverler Derneği'nin de desteğiyle köpeğin durumunu sosyal medyadan öğrenen ve tekrar yürümesi için gerekli protez ayakları yaptırmak isteyen vatandaşlar, 10 bin lirayı aşkın bir meblağ topladı. Sağlık durumu her geçen gün iyiye giden Diren'in, yapılacak protezle 1 ay içinde tekrar ayağa kaldırılması hedefleniyor.

DHA

 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

TSK'dan Zeytin Dalı operasyonu açıklaması

TSK'dan Zeytin Dalı operasyonu açıklaması
Hastanedeki çöpte bulduğu altınları sahibine teslim etti

Hastanedeki çöpte bulduğu altınları sahibine teslim etti
Üsküdar'da otobüs durağa girdi: Ölü ve yaralılar var

Üsküdar'da otobüs durağa girdi: Ölü ve yaralılar var

Fatma Avlar terörist roketiyle can veren 5'inci sivil oldu (Fatma Avlar kimdir?)

Fatma Avlar terörist roketiyle can veren 5'inci sivil oldu (Fatma Avlar kimdir?)
Son Dakika... Türkiye'nin nüfusu 80 milyonu geçti

Son Dakika... Türkiye'nin nüfusu 80 milyonu geçti
Fırtına yüzlerce ağacı kökünden söktü

Fırtına yüzlerce ağacı kökünden söktü
Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı
Kilis'e PYD/PKK'dan roketli saldırı

Kilis'e PYD/PKK'dan roketli saldırı
Konya merkezli 43 ilde FETÖ operasyonu

Konya merkezli 43 ilde FETÖ operasyonu
Bayıltan yorgunluk: 33 derece sıcakta 18 saat!

Bayıltan yorgunluk: 33 derece sıcakta 18 saat!
Kaldığı otelde fenalaşıp öldü

Kaldığı otelde fenalaşıp öldü