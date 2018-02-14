Direniş Karatay fragmanı ( Direniş Karatay filmi ne zaman vizyona giriyor?)

Dünya tarihinin en önemli savaşlarından biri olan Kösedağ Savaşı ve 'Son Selçuklu Kahramanı' olarak adlandırılan devlet adamı Emir Celaleddin Karatay’ın hayatından bir kesitin özgün bir senaryo ile beyaz perdeye uyarlandığı Direniş Karatay’ın fragmanı yayınlandı