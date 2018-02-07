Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Diriliş Ertuğrul 105.bölüm 2. fragmanı: Ares'in kellesi gidiyor...

Son bölümüyle izleyenleri ekranlara kilitleyen Diriliş Ertuğrul 105.bölüm 2.fragmanı da yayınlandı. Yeni bölümü yine heyecan dolu olacak Diriliş Ertuğrul'da Ares'in ölüm vakti geliyor. İşte Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanları...

Diriliş Ertuğrul 105.bölüm 2. fragmanı: Ares'in kellesi gidiyor...
TRT 1'in beğeniyle takip edilen dizisi Diriliş Ertuğrul 105.bölüm 2.fragmanı yayınlandı. Yeni bölümü merakla beklenen Diriliş Ertuğrul yine izleyenleri heyecanlandıracak. "Ne imparatorluğun ne davan seni kurtarır. Gayri hiçbir şeysin" diyen Ertuğrul, Ares'in kellesini alacak mı? İşte Diriliş Ertuğrul yeni bölüm tanıtımları ve detayları...
 

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 105.BÖLÜM 2.FRAGMANI



DİRİLİŞ ERTUĞRUL 105.BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?


Ertuğrul fetihten sonra kale içinde yeni nizam dahilinde gerekli düzenlemeleri yapmıştır. Kendisine emanet olan Marya’yı ise Artuk’la evlendirmek istemiş ve iki tarafın da rızasını alarak Marya ve Artuk’u evlendirmiştir. Hayme Ana bu nikah sırasında fenalaşmış ve yere yığılmıştır. Hayme Ana Ertuğrul’un kolları arasında helallik dileyerek gözlerini yummuştur. Peki Hayme Ana yaşayacak mıdır? Akıbeti ne olacaktır? 
 
Diğer taraftan Bilecik Tekfuru ise, Ertuğrul’a bir komutanını göndermiş ve Ares karşılığında kendisinden Karacahisar Kalesi’ni geri istemişti. Ares ve Titan’ın izini bulan Atsız ise Ertuğrul’a gördüklerini haber etmeye giderken şehit edilmişti. Ertuğrul’un teklifi reddetmesinden sonra Bilecik Tekfuru ne yapacak? Her yerde tedbir aldıran Ertuğrul hamle yapacak mı? Ares ve Titan’ın Hanlı Pazar’da kuracağı tuzağı önceden sezebilecek mi? 
 
Ares’in başına neler gelecek? Ertuğrul, Ares’i her şeyi itiraf etmesi için Konya’ya götürebilecek mi? Olanlar karşısında Emir Saadeddin ne yapacak?


Diriliş Ertuğrul ekibi Alanya'ya gidiyorDiriliş Ertuğrul ekibi Alanya'ya gidiyor
Diriliş Ertuğrul'da adı geçen Karacahisar Kalesi nerededir? Karacahisar Kalesi ne zaman fethedildi?Diriliş Ertuğrul'da adı geçen Karacahisar Kalesi nerededir? Karacahisar Kalesi ne zaman fethedildi?
Diriliş Ertuğrul'da kıyım var! (Ertuğrul Postoğlu ve Gürbey İleri diziye veda ediyor)Diriliş Ertuğrul'da kıyım var! (Ertuğrul Postoğlu ve Gürbey İleri diziye veda ediyor)


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Kadın dizisi 15. bölümden sonra 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kadın dizisi 15. bölümden sonra 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Westworld dizisinin ikinci sezon tarihi belli oldu

Westworld dizisinin ikinci sezon tarihi belli oldu
Kadın dizisi oyuncuları

Kadın dizisi oyuncuları
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) bu akşam neden yok? Yeni bölüm ne zaman? İşte o tarih

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) bu akşam neden yok? Yeni bölüm ne zaman? İşte o tarih
2018 Survivor Birsen Bekgöz kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

2018 Survivor Birsen Bekgöz kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?
Kanal D Siyah Beyaz Aşk dizisi 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D Siyah Beyaz Aşk dizisi 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Ufak Tefek Cinayetler 15. yeni bölüm fragmanında korkunç yangın

Ufak Tefek Cinayetler 15. yeni bölüm fragmanında korkunç yangın
Sen Anlat Karadeniz dizisi 3. bölüm 2. fragmanı yayında

Sen Anlat Karadeniz dizisi 3. bölüm 2. fragmanı yayında
2018 Survivor Ecem Karaağaç kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

2018 Survivor Ecem Karaağaç kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?
Cennet'in Gözyaşları 19. bölüm fragmanı (Kaya'nın Arzu'ya teklifi)

Cennet'in Gözyaşları 19. bölüm fragmanı (Kaya'nın Arzu'ya teklifi)
Savaşçı dizisinin Teğmen Murat'ı Alican Albayrak diziye veda etti

Savaşçı dizisinin Teğmen Murat'ı Alican Albayrak diziye veda etti