Diriliş Ertuğrul 105.bölüm 2. fragmanı: Ares'in kellesi gidiyor...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 105.BÖLÜM 2.FRAGMANI



DİRİLİŞ ERTUĞRUL 105.BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Diriliş Ertuğrul ekibi Alanya'ya gidiyor

Diriliş Ertuğrul'da adı geçen Karacahisar Kalesi nerededir? Karacahisar Kalesi ne zaman fethedildi?

Diriliş Ertuğrul'da kıyım var! (Ertuğrul Postoğlu ve Gürbey İleri diziye veda ediyor)

Elif Bayram

TRT 1'in beğeniyle takip edilen dizisi Diriliş Ertuğrul 105.bölüm 2.fragmanı yayınlandı. Yeni bölümü merakla beklenen Diriliş Ertuğrul yine izleyenleri heyecanlandıracak. "Ne imparatorluğun ne davan seni kurtarır. Gayri hiçbir şeysin" diyen Ertuğrul, Ares'in kellesini alacak mı? İşte Diriliş Ertuğrul yeni bölüm tanıtımları ve detayları...Ertuğrul fetihten sonra kale içinde yeni nizam dahilinde gerekli düzenlemeleri yapmıştır. Kendisine emanet olan Marya’yı ise Artuk’la evlendirmek istemiş ve iki tarafın da rızasını alarak Marya ve Artuk’u evlendirmiştir. Hayme Ana bu nikah sırasında fenalaşmış ve yere yığılmıştır. Hayme Ana Ertuğrul’un kolları arasında helallik dileyerek gözlerini yummuştur. Peki Hayme Ana yaşayacak mıdır? Akıbeti ne olacaktır?Diğer taraftan Bilecik Tekfuru ise, Ertuğrul’a bir komutanını göndermiş ve Ares karşılığında kendisinden Karacahisar Kalesi’ni geri istemişti. Ares ve Titan’ın izini bulan Atsız ise Ertuğrul’a gördüklerini haber etmeye giderken şehit edilmişti. Ertuğrul’un teklifi reddetmesinden sonra Bilecik Tekfuru ne yapacak? Her yerde tedbir aldıran Ertuğrul hamle yapacak mı? Ares ve Titan’ın Hanlı Pazar’da kuracağı tuzağı önceden sezebilecek mi?Ares’in başına neler gelecek? Ertuğrul, Ares’i her şeyi itiraf etmesi için Konya’ya götürebilecek mi? Olanlar karşısında Emir Saadeddin ne yapacak?