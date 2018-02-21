Diriliş Ertuğrul 107. Bölüm 2. fragmanı (Sadettin Köpek ölüyor)

Diriliş Ertuğrul dizisi 106. Bölüm izleme linki trt1

Büşra Kamış

'un merak edilenyayınlandı. Ertuğrul'un sonnde nefesleri kesen final sahneside beraberinde meraklandırdı ve vatandaşlar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı yayınlanmadı mı sorusu merak konusu oldu. Sadettin Köpeğin hainlikleri teker teker ortaya çıkmaya devam ediyor. Hain köpeğin kellesi ne zaman alınacağı da meraklandırdı. Sadettin Köpeğin ölüp ölmediği 107. bölüm fragmanında sinyalleri verildi.Başrollerini Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan ve Esra Bilgiç paylaştığı sevilen dizi Diriliş Ertuğrul 107.bölümü 21 Şubat çarşamba günü TRT 1 ekranlarında seyirci ile buluşacak.Diriliş Ertuğrul 107. bölümün 2. fragmanında izleyiciyi adeta şoke eden bir gelişme yaşanır. Ares'i yakalayıp zindana attıran Ebu Mansur, Ertuğrul'un oğlunun canına kast eden Ares'i Ertuğrul'a devreder. Zindanda ölmeyi bekleyen Ares, iyice bilenir ve intikam yemii içer. Ertuğrul ise Ares'i bağışlar. İşte 107. bölümün 2. fragmanından şoke eden anlar.Emir Sadettin'in oyunu sona ermiştir. Batır zayil olmuştur. Sultana söyleyecek söz bulamayınca ortalık kızışmış ve Sadettin idam makamına gelmiştir.Ares bildiklerini anlatır ve Sadettin'in suçu ortaya çıkar. O sırada sultanın eşi de gelir. Bu olaya seyirci kalacak hali yoktur çünkü oğlu Gıyaseddin Keyhüsrev tek başına sultan olamaz.Sadettin oradan kurtuluyor. Onu kurtaran kişi sultanın eşi. Emir Sadettin Köpek gözyaşları içinde tutuklanır fakat ölmeyecektir.Sultanın eşi Sadettin Köpeği Gıyaseddin Keyhüsrev'i başa geçirmek için kullanacak ve sonrada işini bitirecektir. Ertuğrul Bey, Ares'i bildiği herşeyi anlatması halinde canını bağışlayacağını söylemişti. Lakin Ares'i Hafsa ve Aslıhan Hatun'u kurtarmak için kullanabilir.Ertuğrul Bey “Bir Ertuğrul ölür bin Ertuğrul doğar. Tüm cihan kimin kellesi gidecek görür” diyerek düşmanlarına yine korku salacak..