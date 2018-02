Diriliş Ertuğrul 108. bölüm 2. fragmanı! Turgut Alp ölüyor mu?

Büşra Kamış

Ertuğrul Gazi'nin hayatını konu alanyayınlandı. Diriliş Ertuğrul'un? Her bölümüyle izleyenleri adeta ekran başına kilitlemeyi başaran Ertuğrul'un yeninda Sultan için Ertuğrul yeni bir savaşa giriyor. Ertuğrul ise "Yanlış yapmaktasınız, biz bunu hakedecek hiçbir şey yapmadık" diyerek son sözlerini söyler ve kılıçlar çekilir. Dizinin daha yeni bölümü yayınlanmadan fragmanı bile heyecanlandırıyor.108. bölüm 2. fragmanındaile Turgut Alp zor anlar yaşıyor.diye soruluyor? 108. yeni bölüm fragmanını ise aşağıda bulunan video ikonuna tıklayarak kaliteli görüntüyle izleyebilirsiniz. Öte yandan Diriliş'in son bölümünde Ertuğrul tarafından özgür bırakılan Ares, müslüman olmaya karar verir ve bunun için Ertuğrul'dan yardım ister fakat zindanda kaldığında intikam yemini içmişti. Acaba bu Ares'in bir oyunu mu ilerleyen bölümlerde göreceğiz. Diriliş Ertuğrul dizisinden flaş bir haber daha geldi. Büyük bir ilgi ve alakayla izlenen diziye oyuncu Hasan Küçükçetin dahil oldu. Küçükçetin Altun Aba karakterini canlandıracak.Ertuğrul Gazi'nin maceralarını kaçıranlar ya da tekrar izlemek isteyenler için son bölüm linkini buraya bırakıyoruz.Ertuğrul, saraya Halime ile birlikte gelmiş, Ares’i getirdiğini kimseye belli etmemişti. Ares’in Emir Saadeddin’le yaptığı işbirliğini sultanın huzurunda itiraf ettirmek isteyen Ertuğrul, huzura çıktığında Ares’i getirtmiş, başta Emir Saadeddin olmak üzere herkes neye uğradığını şaşırmıştı. Emir Saadeddin’le yaptığı işbirliğini sultanın huzurunda bir bir anlatan Ares, Ertuğrul’un bütün iddialarını doğrulamıştı. Sultan, Ares’in itiraflarından sonra ne yapacak? Emir Saadeddin’e ne ceza verecek? Sultan, Emir Saadeddin’i idam edecek mi? Yoksa Emir Saadeddin kurtulmanın bir yolunu bulabilecek mi?Ertuğrul’un bundan sonraki hamleleri ne olacak? Sultanın hatunu Mahperi ve Atabeği Altunaba, yaşananlar karşısında Ertuğrul’a ne yapacak? Ertuğrul, saray oyunlarını bertaraf edebilecek mi? Mahperi ve Altunaba’nın taht oyunlarına karşı nasıl mücadele edecek? Turgut, Ertuğrul’un buyruğuna ve Bamsı’nın ısrarlarına rağmen Çavdar Obası’nı Kayı Obası’na uzak bir yere kurmuştu. Bunu Marya aracılığıyla öğrenen Titan ve Angelos ise iki oba arasındaki yola baskın vermiş, Aslıhan ve Hafsa’yı ele geçirmişlerdi. Haberi duyduktan sonra çılgına dönen Bamsı, Turgut’u suçlamış, ikili arasındaki gerilim artmıştı. Bamsı ve Turgut, Aslıhan ile Hafsa’yı kurtarabilecek mi? Hamile olan Hafsa’ya ne olacak? Bebeğini kaybedecek mi?Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da kaçırmadan izlediği dizi Diriliş Ertuğrul'un 108. yeni bölümü 28 Şubat Çarşamba günü saat: 20.00'da yayınlanacak.Moğollarla zorlu bir mücadele veren Ertuğrul Bey, kutlu davasının peşinden gidebilmek için kardeşlerinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Ertuğrul Bey’e inanan Kayılar, bu ayrılığın ardından yollara düştüler. Çetin geçen koşullarda Karacadağ sınırlarına kadar ilerleyen Kayıları burada bambaşka bir dünya bekliyordu. Yeni yurtları onlara farklı bir iklim, farklı topraklar ve farklı insanlar sunacaktı. Ertuğrul Bey, kutlu davasına giden yolda daha güçlü ve daha acımasız düşmanları olacağının farkındaydı. Peki, yeni düşmanlarını alt edebilmek için kılıcının keskinliği yetecek miydi?Ertuğrul Bey artık başka bir dünyadaydı. Ve bu dünya da at koşturmak daha çok akıl, cesaret ve sabır istiyordu. Karşısına daha güçlü ve daha acımasız olarak çıkan Tapınakçılar, Ertuğrul Bey’i zafer için yeni yöntemler bulmaya zorlayacaktı. Zira Tapınakçıların gizli eli olan Simon bir kılıç darbesiyle öldürülemeyecek kadar zeki ve güçlüydü. Üstelik Simon yalnız da olmayacaktı. Ertuğrul Bey, Simon’a destek olan Müslümanları öğrendiğinde ne yapacaktı? Ertuğrul Bey, kılıçların sustuğu, akıl oyunlarının konuştuğu bir cehennemin içindeydi. Peki, aklı onu bu cehennemin ateşinden koruyabilecek miydi?Karacadağ etekleri birçok Türkmen Obasına yurt olmuştu. Fakat aslen Tatar olan Çavdaroğlu Obası, aralarında en güçlü olanlarıydı. Bu güçlerini ise başarısızlığa tahammülü olmayan ve obayı demir yumrukla yöneten Candar Bey’den alıyorlardı. İktidarını yıllarca koruyan Candar Bey, en büyük imtihanını evlatlarıyla verecekti. Candar Bey’in büyük oğlu Ural’ın ihtirası obanın kaderini belirleyecekti. Çavdaroğlu ve Kayı Obası arasında yaşanacak gerilimi Candar Bey’in hamleleri durdurabilecek miydi? Ertuğrul Bey, Çavdaroğlu Obasından hiç beklemediği teklifler ve tehditler alacaktı. Peki, Kayılar ve Çavdaroğulları’nın yolu nerede ve nasıl kesişecekti? Ertuğrul’un vereceği her karar hem obanın kadınları hem de beyleri için yeni sonuçlara gebeydi.Ertuğrul artık obanın beyi olmuştu. Obada yeni sorunlar baş göstermişti. Göç yolunda yorgun düşen Kayılar ülküleri ve nefisleri arasında sıkışıp kalmıştı. Onlar için bu imtihan hiç kolay olmayacaktı. Dışarıda düşmanlarıyla mücadele veren Ertuğrul Bey’i içerde ise yeni sorunlar bekliyordu. Göç yolunda sevdiklerinden ayrı düşen ve kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya kalan Kayılar birliklerini koruyabilecekler miydi? İhanet, ihtiras ve akıl oyunlarıyla yüz yüze gelen Ertuğrul için tek hedef vardı. Bir milletin dirilişine vesile olmak…