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Diriliş Ertuğrul 109. bölüm fragmanı! Sungur Tekin dönüyor

Rekortmen dizi Diriliş Ertuğrul2un 109. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında izleyenlere müjde niteliğini taşıyan bir gelişme yaşandı.  Kardeşi Ertuğrul için idam emri verildiği haberi alan ağabeyi Sungur Tekin, obaya geri dönüyor. Ertuğrul'u tutuklayan Saadettin Köpek, Ertuğrul'u ve yoldaşlarını öldürmekle tehdit ediyor.  Bu arada Sezgin Erdemir Sungur Tekin karakterini canlandırıyor. Kesintisiz heyecan yaşatan Diriliş Ertuğrul'un 109. bölüm fragmanını haber sitemizde.

06 Mart 2018, Salı 15:22
Diriliş Ertuğrul 109. bölüm fragmanı! Sungur Tekin dönüyor
Diriliş Ertuğrul 109.bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında en büyük sürpriz Sungur Tekin'in geri dönmesi oldu.  TRT ekranlarının reyting rekortmeni Diriliş Ertuğrul'un bu hafta yayınlanacak 109. bölümünde ipler kopuyor. Sultan Alaaddin'in ölümünün ardından ipleri ele alan, Selçuklu tahtı üzerinde hak iddia eden ve Sultan olmak isteyen Saadettin Köpek Ertuğrul'u ve yoldaşlarını öldürmekle tehdit ediyor. Yayınlandığı ilk bölümden beri reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul'un son bölümüyle ilgili ayrıntılarıyla son bilgiler....


Diriliş Ertuğrul yeni bölüm TRT 1'de Çarşamba günü saat 20.00'da izleyicisi ile buluşacak

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 109. BÖLÜM FRAGMANI

Diriliş Ertuğrul 109. bölüm fragmanı yayınlandı. Ertuğrul'un tutuklanması, Saadettin Köpek'in sultan olmak istemesi son bölüme damgasını vuracağa benziyor. İşte o anlar...

SUNGUR TEKİN GERİ DÖNÜYOR

Diriliş Ertuğrul'un yeni bölüm fragmanında ağabeyi için verilen idam emrine karşı çıkan Sungur Tekin, "Gerekirse alplerimde sarayı basıp kardeşimi kurtaracağım" diyor. Sungur Tekin karakterini Sezgin Erdemir canlandırıyor. 


Ertuğrul ve adamları idam edilecek mi? Gözler 109. bölümde...

SADETTİN KÖPEK ÖLECEK

Diriliş Ertuğrul dizisine Burak Dakak'ın canlandıracağı Gıyaseddin Keyhüsrev'in gelmesiyle Saadettin Köpek'in de fişi çekiliyor. Tarihte Gıyaseddin Keyhüsrev saltanatının ilk yıllarında güvenmediği devlet adamlarını Sadeddin Köpek’in telkinleri ile birbir etkisiz hale getirdi; hatta eski veliaht İzzeddin Kılıçarslan ile annesi Adile Hatun’u da öldürttü. Nihayet Türkiye Selçuklu tahtı üzerinde hak iddia eden Sadeddin Köpek'i de 1239 yılında öldürtmüştür

GIYASEDDİN KEYHÜSREV KİMDİR?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 109. BÖLÜMDE NELER OLACAK

Emir Sadettin Köpek kovuldu saraya yani sultanın sarayına geri dönüyor. Sultanı öldürerek amacına ulaşan Sadettin Köpeğin şimdiki hedefi ise kendisinin sulta olması.

Ertuğrul Bey Gıyaseddin'e sultanın kimlerin öldürdüğünü ihanet ettiğini anlatmıştır. Bunun üzerine Gıyaseddin anasına hesap sorar ve sende var mısın bu işin içinde diye sorguya çeker.

Fakat Mahperi Hatun bir şekilde Gıyaseddin'i kandırır ve Gıyaseddin Bey "Şerefimiz için Ertuğrul ölecektir" diyerek Ertuğrul Bey için idam emri verecek. 

Ertuğrul Bey ise uzun bir aradan sonra obasına döner.

 


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