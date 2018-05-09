Diriliş Ertuğrul 117. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Noyan'dan Ertuğrul'a pusu

Akın Güler

Diriliş Ertuğrul 117. bölüm fragmanı yayınlanmadı. Diriliş Ertuğrul yeni bölümde Noyan, Kayı Obası'nı yok etmek Ertuğrul'dan intikam almak için kolları sıvıyor. Noyan, kız kardeşi Almıla'yı Ertuğrul Bey'in koynuna sokup çirkin emellerini yerine getirmek istiyor. Noyan, Ertuğrul Bey'in derisini yüzerek otağ yapacağını söylüyor.Halime Hatun'un yaşamını yitirmesi büyük bir yıkım yaşatıyor. Saru Batu annesinin toprağa gömülmesine razı değil. Bu anlarda Ertuğrul Bey, ağlama krizine giriyor.Ertuğrul ve beraberindekiler, Köpek’in öldürmüş ve devleti büyük bir musibetten kurtarmıştı. Obaya zaferle dönmüşler, büyük bir memnuniyetle ve sultanın teveccühüyle karşılanmışlardı. Bunun üzerine Ertuğrul’un hakkı olan uç beyliği Sultan Gıyaseddin tarafından geri verilmişti…Ertuğrul bu süreçte yeni nizamı oluşturmaya çalışacaktır. Fakat beklenmeyen bir düşman baş gösterecektir. Peki bu yeni düşman kimdir?Diğer yandan Moğolların Anadolu’yu istila etmek üzere yola çıktığı bilgisi Ertuğrul’a gelir. Moğollar Anadolu’ya öncü birlik göndermiş, bu birliğin başına da büyük bir komutanı görevlendirmişlerdir.