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Diriliş Ertuğrul 117. bölüm fragmanı yayınlandı! Halime Hatun kimdir?

Diriliş Ertuğrul 117. bölüm fragmanı yayınlandı. Diriliş Ertuğrul yeni bölümde Kayı Boyu'nda yas var. Halime Hatun'un ölümü büyük şok yaratıyor. Saru Batu annesini toprağa gömmek istemiyor. Bu anlarda Ertuğrul Bey'in yüreği parçalanıyor.
 

04 Mayıs 2018, Cuma 11:51
Diriliş Ertuğrul 117. bölüm fragmanı yayınlandı! Halime Hatun kimdir?
Diriliş Ertuğrul 117. bölüm fragmanı yayınlandı. Diriliş Ertuğrul yeni bölümde Halime Hatun'un yaşamını yitirmesi büyük bir yıkım yaşatıyor. Saru Batu annesinin toprağa gömülmesine razı değil. Bu anlarda Ertuğrul Bey, ağlama krizine giriyor. 



SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Ertuğrul ve beraberindekiler, Köpek’in öldürmüş ve devleti büyük bir musibetten kurtarmıştı. Obaya zaferle dönmüşler, büyük bir memnuniyetle ve sultanın teveccühüyle karşılanmışlardı. Bunun üzerine Ertuğrul’un hakkı olan uç beyliği Sultan Gıyaseddin tarafından geri verilmişti…
 
 Ertuğrul bu süreçte yeni nizamı oluşturmaya çalışacaktır. Fakat beklenmeyen bir düşman baş gösterecektir. Peki bu yeni düşman kimdir?
 
Diğer yandan Moğolların Anadolu’yu istila etmek üzere yola çıktığı bilgisi Ertuğrul’a gelir. Moğollar Anadolu’ya öncü birlik göndermiş, bu birliğin başına da büyük bir komutanı görevlendirmişlerdir. 

HALİME HATUN KİMDİR? TARİHTE NASIL ÖLMÜŞTÜR?

Osmanlı Beyliği'ni kuran Osman Bey'in annesi ve Ertuğrul Gazi'nin eşi konumunda bulunan Halime Hatun hakkında çok fazla bilgi bulunmasa da 1281 tarihinde hayatını kaybettiği bilinmektedir. Ölümüne kadar Ertuğrul Gazi'nin yanından bir an olsun ayrılmayan ve ona Savcı Bey, Gündüz Alp ve Osman Gazi adında üç evlat veren hatundur. Ertuğrul Gazi ve Halime hatun bugün aynı türbede yan yana yatmaktalar. Bilecik ili Söğüt ilçesinde yer almaktadır türbeleri. Bursa Eskişehir yolu üzerinden ulaşım sağlanabilir türbelerine.

Ertuğrul Gazi Türbesi, Osmanlı Beyliği'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası ve Selçuklu Uçbeyi Ertuğrul Gazi'nin Bilecik ilinin Söğüt ilçesinde bulunan türbesidir. 13. yüzyıl sonlarında inşa edilen yapının yapım tarihi kesin olarak bilinmemektedir. İlk olarak Osman Gazi tarafından açık mezar olarak yaptırılmış, daha sonra I. Mehmet Çelebitarafından türbe haline getirilmiştir. Sultan III. Mustafa zamanında 1757'de yeniden yapılırcasına onarılmış ve ilk yapılışta ki hali değişmiştir. 1886 yılında II. Abdülhamit tarafından yeniden onartılmış ve yanına çeşme eklenmiştir. Ertuğrul Gazi Türbesi altıgen planlı, üzeri kubbe örtülü olup, dikdörtgen bir girişten sonra içeriye ulaşılmaktadır. Bu girişin yanlarında ikişer pencere bulunmaktadır. Türbenin duvarları bir sıra taş ve iki sıra tuğladan örülmüştür. Sandukanın bulunduğu türbenin içindeki batı ve güneydoğu duvarlarına dikdörtgen pencereler açılmıştır.










 


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