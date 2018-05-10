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Diriliş Ertuğrul 118. bölüm fragmanı yayınlandı: 117. son bölüm izle

Diriliş Ertuğrul 118. bölüm fragmanı yayınlandı. Diriliş Ertuğrul yeni bölümde Noyan, Sultan'ın emriyle Kayı obasını ziyarete geliyor. Ertuprul Bey, bunu duyunca şaşkınlığını gizleyemiyor.Noyan obaya geldiğinde ise Eryığrul Bey'den hiç olmayacak bir şey istiyor.
 

10 Mayıs 2018, Perşembe 09:02
Diriliş Ertuğrul 118. bölüm fragmanı yayınlandı: 117. son bölüm izle
Diriliş Ertuğrul 118. bölüm fragmanı yayınlandı. Diriliş Ertuğrul yeni bölümde Ertuğrul Bey'in en büyük düşmanı Sultan'ın emriyle Kayı obasına geliyor. Ertuğrul Bey'e bu haber geldiğinde ise kısa süreli bir şaşkınlık yaşıyor. Noyan ile Ertuğrul Bey'in yüz yüze gelmesi heyecan yaratırken Noyan, Ertuğrul Bey'le yolculuğa çıkacaklarını söylüyor.



SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nice vakittir heyecanla beklenen Osman, nihayet doğmuş ve Kayı Obası’ndaki herkes büyük bir sevinç yaşamıştı. Ancak bu mutluluk pek uzun sürmemiş ve Halime’nin beklenmedik ölümüyle Kayı Obası’na büyük bir yas hâkim olmuştu. Bunun yanında eski düşman Noyan çıkagelmiş ve Ertuğrul’a karşı Tekfur Kritos ile iş birliği yapmak üzere buluşmuştu. Tekfur Kritos ise Marya’nın kendisine ihanet ettiğini öğrenmiş ve onun cezasını kesmişti…

Halime’nin ölümüyle aç kalan Osman’a bir süt anası bulunabilecek mi? Noyan’ın Ertuğrul’a karşı ilk hamlesi ne olacak? Noyan, Almıla üzerinden nasıl bir oyun kuracak? Tekfur Kritos, Halime’nin ölümüyle güçsüz düştüğünü sandığı Ertuğrul’a karşı nasıl bir hamlede bulunacak? Halime’nin ölümüyle sarsılan Kayı Obası’nda ahvâl ne olacak?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜM İZLE


 


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