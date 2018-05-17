Diriliş Ertuğrul 118. bölüm fragmanı yayınlandı. Diriliş Ertuğrul son bölümde Halime Sultan'ın ölümü sonrası Ertuğrul Bey büyük üzüntü yaşarken Osman Bey ise süt annesine sonunda kavuşuyor. Öte yandan Ertuğrul Bey, Noyan'la işbirliği yaparak düşmana haddini bildiriyor. Hamza bu savaşta ağır yara alırken Ertuğrul Bey, Noyan'ın canını kurtarıyor.

Diriliş Ertuğrul son bölümü izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 118. BÖLÜM

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Diriliş Ertuğrul 119. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Diriliş Ertuğrul'un yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz aşağıdaki linke tıklayınız.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL FRAGMAN

NELER OLDU?

Halime, Kayı Obası’nda toprağa verilmiş ve Ertuğrul bunun üzerine bir süre yalnız kalmak istemişti. Osman’a bir süt anası bulunabilmesi için civar obalara alplar gönderilmişti. Ancak uygun bir süt anası bulunamamıştı. Ertuğrul, ormanlık alanda evladını yeni kaybetmiş olan Sugay Hatun’a rastlamış ve onu Kayı Obası’na gelip Osman’ın süt anası olmaya ikna etmişti. Noyan, ilk hamlesini yapmış ve önce Ahmet’in sonra da Almıla ile birlikte Tekfur Kritos’un canını almıştı. Almıla ise tekfurun kellesini Ertuğrul’a getirmiş ve onun güvenini kazanmıştı. Bu sırada alplar da Ahmet’in cenazesini getirmiş ve herkes büyük bir şok yaşamıştı Halime’nin vefatının ardından aç kalan Osman, sıhhatine kavuşabilecek mi? Sultan Gıyaseddin, Ertuğrul’u Ögeday’a ne amaçla elçi olarak gönderecek? Ertuğrul’u bekleyen bu çetin vazifenin sonu nereye varacak? Almıla, amacı doğrultusunda neler yapacak? Tekfur Kritos’un ardından Kayı Obası’nın başına kim musallat olacak?







