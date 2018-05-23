Diriliş Ertuğrul 119. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Diriliş Ertuğrul yeni bölümde herkes Ertuğrul Bey'in heybesinin içindekiler merak edilirken Ertuğrul ve Noyan heybeyi korumak için büyük mücadele veriyorlar. Heybe sağ salim Ogeday Han'a kadar ulaşıyor. Noyan, Ertuğrul Bey'e huzurua çıkmadan önce tehdit niteliğinde uyarılarda bulunuyor. Ertuğrul Bey huzura çıktığında ise herkesi şoke eden bir açıklama yapıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Halime, Kayı Obası’nda toprağa verilmiş ve Ertuğrul bunun üzerine bir süre yalnız kalmak istemişti. Osman’a bir süt anası bulunabilmesi için civar obalara alplar gönderilmişti. Ancak uygun bir süt anası bulunamamıştı. Ertuğrul, ormanlık alanda evladını yeni kaybetmiş olan Sugay Hatun’a rastlamış ve onu Kayı Obası’na gelip Osman’ın süt anası olmaya ikna etmişti. Noyan, ilk hamlesini yapmış ve önce Ahmet’in sonra da Almıla ile birlikte Tekfur Kritos’un canını almıştı. Almıla ise tekfurun kellesini Ertuğrul’a getirmiş ve onun güvenini kazanmıştı. Bu sırada alplar da Ahmet’in cenazesini getirmiş ve herkes büyük bir şok yaşamıştı.