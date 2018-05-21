Diriliş Ertuğrul 119. bölüm fragmanı yayınlandı. Diriliş Ertuğrul yeni bölümde Ertuğrul Bey'in heybesindeki belgeler merak ediliyor. Bu uğurda savaş verilirken Ne olup bittiğini merak eden Noyan, Ertuğrul Bey'e heybenin içinde ne olduğunu soruyor. Ertuğrul Bey'in cevabı ise "Kaanın otağına gittiğin vakit öğrenirsin." şeklinde oluyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Halime, Kayı Obası’nda toprağa verilmiş ve Ertuğrul bunun üzerine bir süre yalnız kalmak istemişti. Osman’a bir süt anası bulunabilmesi için civar obalara alplar gönderilmişti. Ancak uygun bir süt anası bulunamamıştı. Ertuğrul, ormanlık alanda evladını yeni kaybetmiş olan Sugay Hatun’a rastlamış ve onu Kayı Obası’na gelip Osman’ın süt anası olmaya ikna etmişti. Noyan, ilk hamlesini yapmış ve önce Ahmet’in sonra da Almıla ile birlikte Tekfur Kritos’un canını almıştı. Almıla ise tekfurun kellesini Ertuğrul’a getirmiş ve onun güvenini kazanmıştı. Bu sırada alplar da Ahmet’in cenazesini getirmiş ve herkes büyük bir şok yaşamıştı.

Halime’nin vefatının ardından aç kalan Osman, sıhhatine kavuşabilecek mi? Sultan Gıyaseddin, Ertuğrul’u Ögeday’a ne amaçla elçi olarak gönderecek? Ertuğrul’u bekleyen bu çetin vazifenin sonu nereye varacak? Almıla, amacı doğrultusunda neler yapacak? Tekfur Kritos’un ardından Kayı Obası’nın başına kim musallat olacak?