Diriliş Ertuğrul 120. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Diriliş Ertuğrul yeni bölümde Ögeday, Ertuğrul Bey'in bir çocuğunu isterken geri dönüş yolunda Noyan pusu kuruyor. Eryğrul Bey'i rehin alan Noyan, kardeşi Almila aracılığıyla Osman Bey'i de öldürmek için kolları sıvıyor. Şimdi merak edilen konu Osman Bey'in ve Ertuğrul Bey'in başına neler geleceği...

Ertuğrul ve Noyan, vazife için birlikte yola çıkmak zorunda kalmışlardı. Bu yolculukta onlara tuzak kuran Romanos’un cezası, Ertuğrul tarafından kesilmişti. Vuruşmada yara alan Bamsı ise, bir müddet sonra iyileşmiş ve yola Ertuğrul Bey’le devam etmişti. Sugay Hatun kaçırılmış ancak bir müddet sonra Günalp onu kurtarmayı başarmıştı. Almıla da bu meselede yardımcı olmuş ve bu sayede güven kazanmıştı. Ertuğrul, Moğol Han’ı Ögeday’ın karşısına çıkmış ve Ögeday’ın ona tabi olma isteğini kabul etmişti. Bunu hiç beklemeyen Noyan, oldukça şaşırmıştı.

Diriliş Ertuğrul 120. bölümüyle 30 Mayıs Çarşamba akşamı TRT 1 ekranlarında...











