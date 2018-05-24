Diriliş Ertuğrul 120. bölüm fragmanı yayınlandı. Diriliş Ertuğrul yeni bölümde Moğol Han'ı Ögeday'ın huzuruna çıkan Ertuğrul Bey'e Noyan'dan akılalmaz bir teklif geliyor. Noyan Ertuğrul Bey'in bir oğlunu rehin almak gerektiğini söylerken Ögeday Han'ın sürpriz çıkışı Noyan'ı yerle bir ediyor. Ögeday, Ertuğrul Bey'i Selçuklu Devleti'nin sultanı yapacağını belirtiyor. Bu anlarda Noyan'ın beti benzi atıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ertuğrul, Sultan Gıyaseddin’in isteğine uyarak Moğol Hanı Ögeday’ın huzuruna elçi olarak gitmeyi kabul etmişti. Noyan ise Kayı Obası’na gelip Ertuğrul’un karşısına çıkmıştı. Sonrasında birlikte Ögeday Han’a gitmek için yola çıkmışlardı. Komutan Romanos, sulh görüşmesi için Kayı Obası’na gelmişti. Ancak amacının sulh olmadığı sonradan anlaşılmıştı ve vuruşma yaşanmıştı. Bu vuruşmada Bamsı yara almıştı. Günalp ise Almıla’dan şüphelenmişti. Almıla bu yüzden Günalp’ı öldürmeye karar vermişti. Sugay ise evladının mezarını ziyaret etmeye giderken saldırıya uğramış ve zapt edilmişti.