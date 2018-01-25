Diriliş Ertuğrul'da adı geçen Karacahisar Kalesi nerededir? Karacahisar Kalesi ne zaman fethedildi?

KARACAHİSAR KALESİ NEREDEDİR?

KARACAHİSAR TEKFURU KİMDİR?

KARACAHİSAR KALESİ NE ZAMAN FETHEDİLDİ?

KARACAHİSAR KALESİ'NİN ÖNEMİ NE?

Osman Bey kaleyi fethettikten sonra Bizanslı köylülere şu konuşmayı yaptı:

Senim Tanay

'dave Karacahisar Tekfuru (Karacahisar Valisi) önemli yer tutuyor. Osmanlının ilk fethettiği kale olan Karacahisar Kalesi,'in mücadelesinde de ayrı bir yere sahip.Karacahisar Kalesi; Eskişehir’in güneybatısında, Porsuk Çayı'nın yanındaki platonun üzerinde kurulmuş bir Bizans kalesidir.Anadolu Selçuklu Devleti’nin sınırı Karacahisar Kalesi’ne kadar dayanıyordu. Kalenin tekfuru bölgede bulunan diğer Bizans tekfurları gibi Anadolu Selçuklu Devleti’ne vergi veriyordu. Böylece Bizans ile Türkler arasındaki barış devam ediyordu.Karacahisar Tekfuru, Karacahisar Kalesi'nin komutanıdır. Karacahisar Tekfuru aslında Ural Bey'in hanımı Çolpan Hatun’un babasıdır.Osman Bey Söğüt’e yerleştikten sonra Karacahisar tekfuru iktidarını kaybedeceğini düşünerek Osman Bey’e karşı düşmanca davrandı. Sonuçta Osman Bey tekfuru yendi ve 1288 yılında Karacahisar Kalesi’ni fethetti. Kalenin yakınında bulunan Karacaşehir’e Türkleri yerleştirdi.Karacaşehir’de kalabalıklaşan halk, Eskişehir’e gelip Karacaşehir’deki camide hutbe okutmak istediklerini bildirdi. Şeyh Edebali’nin yardımı ile Osman Bey Karacaşehir’deki camide hutbe okunmasına izin verdi. Oraya kadı ve imam tayin etti.Karacahisar Kalesi'ne sahip olan Osman Bey, Bizans topraklarında ilerledi ve beyliğin sınırlarını genişletti. Osmanlı Devleti'nin temeli Karacahisar Kalesi'nin alınması ile atılmış oldu.Karacahisar Savaşı, Osman Bey'in İnegöl Tekfurunun kontrolündeki bizans kalesini fethetmesi ve beyliğinin büyümesine vesile olmuş, aynı zamanda kendisinin 2. savaşı olmuştur. Osman Bey, Ermenibeli’de düştüğü pusudan kurtulup sefer hazırlıklarını tamamladıktan sonra ilk fethini gerçekleştirmek ve Gazi unvanını almak için 300 kişilik bir ordu hazırlayıp İnegöl yakınlarındaki'ne bir gece baskını düzenledi. Mücadele çok kısa sürdü. Beklemedikleri bir saldırıyla karşılaşan Bizanslı askerler mukavemet gösteremeyip teslim oldular. Kulacahisar Kalesi oldukça stratejik bir konumdaydı. Bu kalenin fethedilmesi ile Bizans'ın bölgedek askeri yığınak yapabileceği önemli bir hareket noktası ele geçirilmiş oldu."Gönlünüzü hoş tutun, korkmayın. Canınıza, malınıza, ırzınıza zerre ziyan gelmeyecektir. Bunu ben, Kayı Beyi Osman size söylerim. Şimdi pazara gidecekler yola koyulsun. Onları benim yiğitlerim koruyacaktır. Dönüşleri de böyle olacaktır. Bundan böyle hep böyle olacaktır. Kulacahisarı hep yiğitlerim koruyacaktır. Size ziyan verecekleri yiğitlerim karşılayacaktır. Geceniz gündüzünüzden emin olacaktır!"