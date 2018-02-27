Diriliş Ertuğrul'da Engin Öztürk bombası!

Diriliş Ertuğrul 108. bölüm 2. fragmanı! Turgut Alp ölüyor mu?

Hasan Küçükçetin Diriliş Ertuğrul'a katıldı! Hasan Küçükçetin kimdir?

Cemal Hünal: Çocuğumuz dışarıda büyüyor, öylece çamura bırakıyoruz

Haber Merkezi

Yapımcılığını ve Senaristliğini Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği, yönetmenliğini Metin Günay’ın yaptığı TRT1 ekranlarının fenomen dizisikadrosunu her geçen gün güçlendirmeye devam ediyor.Türkiye olduğu kadar 60’tan fazla ülkede bebeğiyle izlenen, yayınlandığı her bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitleyen Diriliş Ertuğrul Dizisi’ne bir süre öncekarakteriyleve “” karakteriylekatılmıştı.daha önce rol aldığı Ayla ve Yusuf Yusuf Filmleri ve Kiralık Aşk ile Paramparça dizileriyle seyircinin beğenisini kazanırken;ise Menekşe ile Halil, Kaçak ve Kiraz Mevsimi dizileriyle dikkatleri üzerine çekmişti.Sinem Uslu ve Hasan Küçükçetin’in ardından Diriliş Ertuğrul Dizisi’neve’ta dail oldu.daha önce rol aldığı Muhteşem Yüzyıl Dizisi’nde II. Selim karakteri, Behzat Ç Bir Ankara Polisiyesi, Hatırla Gönül ve Yüksek Sosyete dizileriyle dizi severlerin beğenisini kazanırken oynağı karakterlerle Türkiye kadar Ortadoğu ülkelerinde de tanınmıştı.Engin Öztürk’ün, Diriliş Ertuğrul Dizisinde “” adlı yeni bir karaktere hayat vereceği öğrenildi.Ezel, Benim Adım Gültepe, Geniş Aile ve Umuda Kelepçe Vurulmaz dizileriyle dikkatleri üzerine çekenise Diriliş Ertuğrul Dizisi’nde; Selçuklu Sultanı Alaeddin’in Mahperi Sultan’dan olan oğlu “” karakterini canlandıracak.