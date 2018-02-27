Diriliş Ertuğrul'da Engin Öztürk bombası!

Yapımcılığını ve Senaristliğini Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği, yönetmenliğini Metin Günay’ın yaptığı TRT1 ekranlarının fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul,
kadrosunu her geçen gün güçlendirmeye devam ediyor.
Türkiye olduğu kadar 60’tan fazla ülkede bebeğiyle izlenen, yayınlandığı her bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitleyen Diriliş Ertuğrul Dizisi’ne bir süre önce “Mahperi Sultan”
karakteriyle Sinem Uslu
ve “Altunaba
” karakteriyle Hasan Küçükçetin
katılmıştı.
Sinem Uslu
daha önce rol aldığı Ayla ve Yusuf Yusuf Filmleri ve Kiralık Aşk ile Paramparça dizileriyle seyircinin beğenisini kazanırken; Hasan Küçükkaya
ise Menekşe ile Halil, Kaçak ve Kiraz Mevsimi dizileriyle dikkatleri üzerine çekmişti.
Sinem Uslu ve Hasan Küçükçetin’in ardından Diriliş Ertuğrul Dizisi’ne Engin Öztürk
ve Burak Dakak
’ta dail oldu.
Engin Öztürk
daha önce rol aldığı Muhteşem Yüzyıl Dizisi’nde II. Selim karakteri, Behzat Ç Bir Ankara Polisiyesi, Hatırla Gönül ve Yüksek Sosyete dizileriyle dizi severlerin beğenisini kazanırken oynağı karakterlerle Türkiye kadar Ortadoğu ülkelerinde de tanınmıştı.
Engin Öztürk’ün, Diriliş Ertuğrul Dizisinde “Günalp
” adlı yeni bir karaktere hayat vereceği öğrenildi.
Ezel, Benim Adım Gültepe, Geniş Aile ve Umuda Kelepçe Vurulmaz dizileriyle dikkatleri üzerine çeken Burak Dakak
ise Diriliş Ertuğrul Dizisi’nde; Selçuklu Sultanı Alaeddin’in Mahperi Sultan’dan olan oğlu “Şehzade Gıyaseddin Keyhüsrev
” karakterini canlandıracak.
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Haber Merkezi