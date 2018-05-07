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Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Gazi'nin yaşlılık fotoğrafı olay oldu

'Diriliş Ertuğrul'da Engin Altan Düzyatan'ın hayat verdiği Ertuğrul Gazi'nin yaşlılık dönemine ait olduğu konuşulan fotoğraf sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ancak gerçek ortaya çıktı...
 

07 Mayıs 2018, Pazartesi 16:25
Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Gazi'nin yaşlılık fotoğrafı olay oldu
TRT'nin reyting rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul'un son bölümünde yaşanan sürpriz gelişmeler izleyicinin kafasında soru işareti uyandırdı.
 

DİRİLİŞ OSMAN GAZİ OLARAK DEVAM EDECEK


Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in dünyaya geldiği son bölümde Halime Sultan hayatını kaybetti. Önümüzdeki sezon Diriliş Osman Gazi olarak devam edeceği konuşulan diziyle ilgili sosyal medyada dolaşan fotoğraf kafaları karıştırdı.

KAFA KARIŞTIRAN FOTOĞRAF


Medya kulislerinde dolaşan iddiaya göre; Halime Sultan'ın ölümünden sonra süreç hızlandırılacak ve Osman Bey dönemine geçilecek. Osman Bey'i kimin canlandıracağı belirsizliğini korurken Ertuğrul'un yaşlılık dönemine ait olduğu konuşulan fotoğraf büyük ilgi gördü. Ancak gerçek ortaya çıktı. 

İŞTE FOTOĞRAFIN ORJİNALİ

Ertuğrul'un fotoğrafına photoshop uygulandığı orjinal fotoğrafının ortaya çıkmasıyla belli oldu


 


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