Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Gazi'nin yaşlılık fotoğrafı olay oldu

DİRİLİŞ OSMAN GAZİ OLARAK DEVAM EDECEK

KAFA KARIŞTIRAN FOTOĞRAF

Büşra Kamış

TRT'nin reyting rekorları kıran dizisi'un son bölümünde yaşanan sürpriz gelişmeler izleyicinin kafasında soru işareti uyandırdı.Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in dünyaya geldiği son bölümde Halime Sultan hayatını kaybetti. Önümüzdeki sezon Diriliş Osman Gazi olarak devam edeceği konuşulan diziyle ilgili sosyal medyada dolaşan fotoğraf kafaları karıştırdı.Medya kulislerinde dolaşan iddiaya göre; Halime Sultan'ın ölümünden sonra süreç hızlandırılacak ve Osman Bey dönemine geçilecek. Osman Bey'i kimin canlandıracağı belirsizliğini korurken Ertuğrul'un yaşlılık dönemine ait olduğu konuşulan fotoğraf büyük ilgi gördü. Ancak gerçek ortaya çıktı.Ertuğrul'un fotoğrafına photoshop uygulandığı orjinal fotoğrafının ortaya çıkmasıyla belli oldu