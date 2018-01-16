Diriliş Ertuğrul'da kıyım var! (Ertuğrul Postoğlu ve Gürbey İleri diziye veda ediyor)

2 OYUNCU DAHA VEDA EDECEK

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 102.BÖLÜM FRAGMANI



BAHADIR, BEYLİĞE KURULDU

ERTUĞRUL'U ÖLDÜRMEK İÇİN PLAN YAPILIYOR

ASLIHAN VE TURGUT'A NE OLACAK?



Diziler nerede çekiliyor? (Diriliş Ertuğrul nerede çekiliyor?)

Diriliş Ertuğrul dizisi 102.bölüm fragmanı: Turgut Alp idam mı ediliyor?

Diriliş Ertuğrul dizisinden hayranlarını üzecek haber (Diriliş Ertuğrul 101. bölüm bu hafta neden yok?)

Elif Bayram

Çarşamba akşamlarının reyting rekorları kıran dizisiile heyecanla bekleniyor. Samsa'nın ölümünün ardından intikam yemini eden Ertuğrul Bey, Ares ve Bahadır'a karşı büyük mücadele verecek.Geçen bölümdekarakterini canlandıran, Titan tarafından öldürülerek diziye veda etmişti. Yeni gelişmelere göre ise 2 oyuncu daha Diriliş Ertuğrul'a veda ediyor.Mancınık yerini basanve adamları da bütün mancınıkları yakmış ve Samsa da dahil orada bulunan bütün alpları öldürmüştü. Bahadır bu hengâmede kaçıpgitmiş ve beyliğe kurulmuş; Ertuğrul ise mancınık yerine vardığında dehşetli manzarayla karşılaşmıştı.Gelecek bölümde isebirlikte olup Ertuğrul'u öldürmek için plan kurarlar. Mancınık işinin bozulmasıylayeni bir plan hazırlar. Ares ise Titan'ın başarısı kutlamak için çok iyi bir tören hazırlar. Mancınık işini çözen Ares'in planları tıkır tıkır işlemektedir. Obada ise şehitlerin yası tutulur.Çavdar obasını ele geçirenile Aslıhan'ı esir alıyor. Sancar'ın Turgut'a kılıcı salladığı sırada Ertuğrul Bey ve alplerinin içeriye girmesi bekleniyor.Ertuğrul, Bahadır Bey'in yaptığı hain baskını öğrenir öğrenmez Alpleri ile birlikte soluğu Çavdar obasında alır. Ertuğrul'un söylediği sözlere sinirlenen Sancar ve Bahadır saldırıya geçerler., Uçbeyine kılıç çekmiştir ve sürgüne yollanan oğlu Sancar'a da sahip çıkmıştır. Yani Ertuğrul'un Bahadır ve Sancar'ı öldürmesi için önünde hiçbir engel kalmaz..bu sahnede gözlerini yumar ve ölümünü bekler. Ertuğrul Bey'in kılıcının durması mümkün değildir. Dizide 4. Sezondan itibaren rol alan Gürbey İleri ve Ertuğrul Postoğlu'nun gelecek bölümde diziye veda etmesi bekleniyor.Ertuğrul Postoğlu, Candar Bey'in kardeşi (Bahadır Bey) karakterini, Gürbey İleri ise (Sancar) karakterini canlandırıyordu.