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Diriliş Ertuğrul'da söylenen otağ ne demek?

Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümünde Noyan, tehditler savurup "Ertuğrul'u öldürüp Türkler'in derisinden otağ yapacağım." diyor. Almıla ve Noyan'ın bu kelimeyi sarf etmesiyle birlikte  "Otağ nedir?" sorusu gündem oldu.
 

Diriliş Ertuğrul'da söylenen otağ ne demek?
Diriliş Ertuğrul'un 117. bölümü bu akşam TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Diriliş Ertuğrul yeni bölümde Noyan, Ertuğrul'u ve Türkleri yok etmeye ant içmiş durumda... Kız kardeşi Almıla'yı kullanıp Ertuğrul'a pusu kurmaya çalışan Noyan, "Ertuğrul'u öldürüp Türkler'in derisinden otağı yapacağım." diyor. Noyan'ın bu kelimeyi kullanmasının ardından otağ kelimesinin anlamı merak konusu oldu.

OTAĞ NE DEMEK?

Padişahlara ve beylere mahsus büyük süslü çadır. Farsça çetr. Arapça hayme denilen otağ, Orta Asya Türk devletlerinde bir azamet, Müslüman-Türk devletlerinde ise bayrak ve tuğla berâber hâkimiyet alâmeti olarak telakki edilmiştir. Çin kaynaklarına göre eski Türklerde bayraksız otağ, otağsız bayrak olmazdı. Uygurlarda, hakan çadırlarına “Bayraklı otağ” denilirdi. Bundan, hakanın çadırının aynı zamanda savaş karargâhı olduğu düşünülebilir. 





 


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