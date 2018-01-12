Diriliş Ertuğrul'un bu haftaki bölümü nefes kesti. Kale savaşı için hazırlık yapan Ertuğrul'un yeni hamlesi şaşırttı! İşte Diriliş Ertuğrul 102.bölüm fragmanı ve tüm merak edilenleri..." />

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Diriliş Ertuğrul dizisi 102.bölüm fragmanı: Turgut Alp idam mı ediliyor?

Geçen hafta yeni bölümü yayınlanmayan Diriliş Ertuğrul'un bu haftaki bölümü nefes kesti. Kale savaşı için hazırlık yapan Ertuğrul'un yeni hamlesi şaşırttı! İşte Diriliş Ertuğrul 102.bölüm fragmanı ve tüm merak edilenleri...

12 Ocak 2018, Cuma 10:53
Diriliş Ertuğrul dizisi 102.bölüm fragmanı: Turgut Alp idam mı ediliyor?
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul 102.bölüm fragmanı yayınlandı. Geçen hafta yeni bölümü yayınlanmayan Diriliş Ertuğrul dün akşam yayınlanan son bölümüyle nefes kesti. Peki Diriliş Ertuğrul 102.bölümünde neler olacak? Kale savaşı için hazırlık yapan Ertuğrul'un yeni hamlesi ne olacak? Turgut Alp, Bahadır Bey tarafından idam mı edilecek? "Düşmanlarımız tuzak kurarak bizi durdurmak isterler lakin coşkun bir sel gibi onların üzerilerine akacağız diyen" Ertuğrul savaşı başlatıyor. İşte merakla beklenen Diriliş Ertuğrul 102.bölüm fragmanı ve detayları...


DİRİLİŞ ERTUĞRUL 102.BÖLÜMÜ NE ZAMAN?HANGİ GÜN?


Başrollerini Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan ve Esra Bilgiç sevilen dizi Diriliş Ertuğrul 102.bölümü 17 Ocak çarşamba günü TRT 1 ekranlarında seyirci ile buluşacak.


DİRİLİŞ ERTUĞRUL 102.BÖLÜM FRAGMANI



DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK? TAHMİNLER


Mancınık işinin bozulmasıyla Ertuğrul Bey yeni bir plan hazırlar. Ares ise Titan'ın başarısı kutlamak için çok iyi bir tören hazırlar. Mancınık işini çözen Ares'in planları tıkır tıkır işlemektedir. Obada ise şehitlerin yası tutulur.

Bahadır Bey ise Çavdar Obasını ele geçirdi. Turgut Alp ve Aslıhan Hatun esir düştü. İdam edileceği iddia edilen Turgut Alp ölmeyecek. Zira tarihe baktığımızda Turgut Alp, Ertuğrul Bey'den sonra ölüyor. Osman Gazi'nin can yoldaşı oluyor ve Bursa'nın fethinden sonra ölüyor.

Ares'in hain tuzağına düşen Alplerin bu tuzaktan kurtulacak.

 "Düşmanlarımız tuzak kurarak bizi durdurmak isterler lakin coşkun bir sel gibi onların üzerilerine akacağız diyen" Ertuğrul savaşı başlatıyor.


DİRİLİŞ ERTUĞRUL 101. BÖLÜMDE FETİH MÜJDESİ DİZİYE DAMGASINI VURDU


Öte yandan Diriliş Ertuğrul 101.Bölüm'de Ertuğrul'un, İstanbul'un fethinin müjdesini verdiği sahne sosyal medyada en çok konuşulan konular arasındaydı.



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