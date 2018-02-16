Diriliş Ertuğrul dizisi 106. Bölüm izleme linki trt1

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 106. BÖLÜM İZLEME LİNKİ

Büşra Kamış

Güçlü kadrosuyla yayınlandığı ilk günden beri adeta tüm Türkiye'yi ekran başına toplamayı hedefleyen ve bunu da başaran'unı. Finale doğru giden dizinin son bölümünde neler oldu? Yeni bölüm fragmanında Ertuğrul'un macerası neler olacak?? Gibi en çok merak edilen sorularınızın cevabı da haber sayfamızdan bulabilirsiniz.Diriliş Ertuğrul'un 106. bölümünü izlemek için haberimizde bulunan linke tıklayarak kesintisiz izleyebilirsiniz.Emir Sadettin'in oyunu sona ermiştir. Batır zayil olmuştur. Sultana söyleyecek söz bulamayınca ortalık kızışmış ve Sadettin idam makamına gelmiştir.Ares bildiklerini anlatır ve Sadettin'in suçu ortaya çıkar. O sırada sultanın eşi de gelir. Bu olaya seyirci kalacak hali yoktur çünkü oğlu Gıyaseddin Keyhüsrev tek başına sultan olamaz.Sadettin oradan kurtuluyor. Onu kurtaran kişi sultanın eşi. Emir Sadettin Köpek gözyaşları içinde tutuklanır fakat ölmeyecektir.Sultanın eşi Sadettin Köpeği Gıyaseddin Keyhüsrev'i başa geçirmek için kullanacak ve sonrada işini bitirecektir. Ertuğrul Bey, Ares'i bildiği herşeyi anlatması halinde canını bağışlayacağını söylemişti. Lakin Ares'i Hafsa ve Aslıhan Hatun'u kurtarmak için kullanabilir.Ertuğrul Bey “Bir Ertuğrul ölür bin Ertuğrul doğar. Tüm cihan kimin kellesi gidecek görür” diyerek düşmanlarına yine korku salacak..Ertuğrul’dan intikam almak isteyen Ares, adamlarıyla beraber gizlice Hanlı Pazar’a sızmıştı. Tüccarlarla konuşmak için Hanlı Pazar’a gelen Ertuğrul’un önüne Atsız’ın cesedini bırakan Ares ve adamları saldırıya geçmişler fakat başarısız olmuşlardı. Yakalanan Ares, Ertuğrul tarafından kaleye götürülüp zindana atılmıştı. Ertuğrul, bildiklerini Sultan Alaeddin’e anlatması karşılığında Ares’i serbest bırakacağını söylemiş, ilk başta direnen Ares daha sonra Ertuğrul’un teklifini kabul etmiş ve Ertuğrul, yanına Halime’yi de alarak alpları ve Ares’le beraber Konya’ya doğru yola çıkmıştı.Konya’ya varmadan Titan ve Angelos’un yolda kendisini kurtaracağını uman Ares kurtulabilecek mi? Ertuğrul, Konya yolunda ne gibi tehlikelerle karşılaşacak? Ares’i sultanın huzuruna sağ salim çıkarabilecek mi? Ares’in anlattıklarından sonra Emir Saadeddin’in gerçek yüzü ortaya çıkacak mı? Ertuğrul, Emir Saadeddin’i devirebilecek mi? Sultana tuzak kuran ve bu tuzağı saraydaki en büyük rakibi Emir Nizameddin’in üstüne yıkıp onu bertaraf eden Emir Saadeddin, sultanın en gözde emiri olmuş ve üstündeki bütün şüphelerden sıyrılmıştı. Ertuğrul’un Konya’ya geleceğini öğrenen ve sultana bildiği her şeyi anlatacağını düşünen Emir Saadeddin ne yapacak? Ertuğrul’un anlatacakları ve Ares’in itirafları karşısında kendisini nasıl savunacak? Sultan, duyduklarından sonra Emir Saadeddin’in cezasını kesecek mi?Titan ve Angelos, Ertuğrul’un yokluğunda Türk obalarına nasıl saldırılar yapacak? Angelos’un içerideki casusu olan Marya içeriden ne gibi istihbaratlar verecek? Marya’nın casus olduğu ortaya çıkacak mı? Karacahisar Kalesi’nin ve Türk obalarının durumu ne olacak?