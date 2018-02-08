Diriliş Ertuğrul dizisinde adı geçen Sadettin Köpek kimdir? (Diriliş Ertuğrul 106. bölüm fragmanı)

ZAZADİN HANI'NI İNŞA ETTİ

TEHDİT OLARAK GÖRDÜĞÜ DEVLET ADAMLARINI ÖLDÜRTTÜ

Diriliş Ertuğrul'da adı geçen Karacahisar Kalesi nerededir? Karacahisar Kalesi ne zaman fethedildi?

GÜCÜNÜ KANITLAMAK İÇİN KALELERİ ELE GEÇİRDİ

TAHTTA HAK İDDİA EDİP "I. GIYASEDDİN'İN OĞLUYUM" DEDİ

SADETTİN KÖPEK'İN ÖLÜM EMRİ VERİLDİ

CESEDİ KAFES İÇİNE KONULUP KALE BURCUNA ASILDI

DİRİLİŞ'TEKİ SADETTİN KÖPEK KİMDİR?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 106. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

İşte Diriliş Ertuğrul 106. bölüm fragmanı:

Senim Tanay

Hayatının ilk yıllarına dair yeterli bilgi olmayan'i Selçuklu sultanlarının hizmetine nasıl girdiği bilinmiyor. Babasının ve annesinin Konya'nın saygın ailelerine mensup olduğu ve annesinin isminin Şehnaz Hanım olduğu yönünde iddialar var. Gerçek ismilakabı isedir.Sadettin Köpek 1226 yılında, I. Alaeddin Keykubat dönemindeolarak görev yapmıştır. Komutanlığının yanı sıra nakkaş, emir-i şikar ve mimar da olduğu bilinir. İnşa ettiği en ünlü yapı'dır.'nı da Sadettin Köpek inşa ettirmiştir.Zazadin, o dönem halk arasında Sadeddin'in söyleniş biçimidir.Alaeddin Keykubat yaşamını yitirince yerine II. Gıyaseddin Keyhusrev geçmiş ve en sadık adamlarından biri Sadettin Köpek oldu. 1237 senesinde I. Alaaddin Keykubad vefat edince oğulları arasında taht kavgası çıktı. Tarihçi ibni Bîbî'ye göre Alaeddin Keykubat'ın zehirlenerek öldürülmesinde onun parmağı vardı. Keza veliaht İzzeddin Kılıçarslan'ın tahta çıkmasını da Sadeddin Köpek engelledi. Bu kavgada Sadettin Köpek ise II. Gıyaseddin Keyhusrev'in tarafını tuttu. II. Gıyaseddin tahta çıkınca Köpek kendisi için tehdit olarak gördüğü devlet adamlarını çeşitli sebeplerden öldürtmeye başladı.Sadettin Köpek, Harizmliler ile yapılan mücadelenin yenilgiyle sonuçlanmasından mesul tuttuğu II. Kılıçarslan döneminden beri devlete hizmet eden atabegi Şemseddin Altunaba'yı öldürttü. Ayrıca Taceddin Pervane, Kemaleddin Kamyar gibi isimleri öldürtüp Hüsameddin Kaymeri, Celaleddin Karatay gibi isimleri de görevlerinden uzaklaştırdı.Saltanat naibliği ve pervanecilik görevlerine getirilen Sadeddin Köpek, gücünü kanıtlamak içinBeylerbeyi) unvanıyla sefere çıkmıştır ve 1238 yılında Eyyubiler'in denetiminde bulundurduğuSamsat Kalesi ve diğer bazı kaleleri ele geçirdi.Anadolu Selçuklu tahtına geçmek isteyen Sadettin Köpek, tahtta hak iddia edebilmek adına I. Gıyaseddin Keyhüsrev'in annesi Şehnaz Hatun ile gayri meşru ilişkisi olduğu ve annesinin iki aylık hamileyken bir başkasıyla evlendiğini, kendisinin de bu evlilikten yedi ay sonra dünyaya geldiğini yani I. Gıyaseddin'in gayri meşru çocuğu olduğu yönünde iddialar ortaya attı.Gözü tahtta olan Sadettin Köpek, tüm bu iddiaların yanı sıra devletin kötü gidişinden de sultanı sorumlu tuttu ve sultanın Abbasi halifelerinin sancağını değiştireceği, Abbasileri tanımayacağı söylentisini yaydı.II. Gıyaseddin Keyhusrev, Sadettin Köpek'in gücünün artmasından endişelenince 1238 senesinde Sadettin Köpek ile birlikte Kubadabad Sarayı'na geldi ve Köpek'i bertaraf etmek için güvendiği hassa kölelerinden birini Sivas Subaşısı Hüsameddin Karaca'ya gizlice gönderip Köpek'i ortadan kaldırmasını emretti.Bu emri duyan Hüsameddin Karaca, Kubadabad Sarayı'nda bulunan sultanın yanına gitmeden önce Sadettin Köpek'e misafir olup güvenini kazanmaya çalıştı ve sultanın hizmetine girmek istediğini kendisine bildirdi. 1239 yılında Hüsameddin Karaca kendisine güvenmeye başlayan Sadettin Köpek'i bir ziyafet sırasında öldürmeye çalıştı fakat başarılı olamadı. Ancak bu sırada Emir-i Alem Togan'ın kılıç darbesiyle yaralanan Sadeddin Köpek kendini sultanın şaraphanesine attı ve burada şarabdar ve adamları tarafından öldürüldü. Cesedi ise demir bir kafes içine konulup sarayın kale burcuna asıldı., Diriliş Ertuğrul'da adı sıklıkla anılan ve merak uyandıran Sadettin Köpek karekteriyle 47. bölümde diziye dahil oldu.Murat Garipağaoğlu, 1969, Ankara doğumludur. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu. 1987 yılında İzmir Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. 1993 yılında Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Daha sonra İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu'na girdi.Murat Garipağaoğlu, "Macbeth", "Woyzeck", ''Marat Sade'', ''Zengin Mutfağı'' gibi oyunların başrollerini üstlendi."Zengin Mutfağı" oyunundaki performansıyla 2013 Afife Jale Ödülleri'nde "En Başarılı Komedi/Müzikal Oyuncusu Ödülü'ne layık görüldü.Diriliş Ertuğrul 106. yeni bölüm fragmanında Ertuğrul Bey, Saray'a vardıktan sonra Sadettin Köpek ile yüzleşir. Sadettin Köpek, son bölümde Sultan'ın en güvendiği adamı Emir Nizamettin'e kumpas düzenleyerek kendine yöneltilen şüpheleri onun üzerine çekmeye çalışmıştı. Planını çok iyi yapan Sadettin Köpek, böylece Emir Nizamettin'i hapse attırmayı başarır. Ancak Ertuğrul Bey, Sultan Aladdin'in huzuruna çıkıp Sadettin Köpek'in pisliklerini göz önüne serer. Ares'in imparatora gönderdiği mektubu Sultan'a sunan Ertuğrul Bey, sadece Sadettin Köpek'ten şüphelendiğini söylüyor. Mektupta neler yazıyordu? Sultan, Sadettin Köpek hakkında nasıl bir hüküm verecek?