Diriliş Ertuğrul dizisinden hayranlarını üzecek haber (Diriliş Ertuğrul 101. bölüm bu hafta neden yok?)



İşte TRT'nin yaptığı yazılı açıklama:

Diriliş Ertuğrul dizisinden milli güreşçi Rıza Kayaalp'a teklif

Diriliş Ertuğrul neden yayınlanmadı?

Elif Bayram

merakla beklenen yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak. TRT'den yapılan açıklamaya görem 10 Ocak Çarşamba günü izleyici ile buluşacak.Kanalımızda 4 sezondur kaliteden ödün vermeden yayınlanmakta olduğumuzsiz izleyicilerimizin yoğun ilgisiyle karşılık buldu.Halkımızın her kesimi tarafından büyük bir heyecanla takip edilen dizimizin, alıştığınız kalitesinden ödün vermemek için tüm ekibimiz ile büyük emek vererek çalışmaktayız.yeni bölümüyle 10 Ocak Çarşamba sizlerle olacaktır.Anlayışınız için teşekkürlerimizi sunarız.