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Diriliş Ertuğrul dizisinden hayranlarını üzecek haber (Diriliş Ertuğrul 101. bölüm bu hafta neden yok?)

Diriliş Ertuğrul'un merakla beklenen 101. bölümü bu hafta yayınlanmayacak. TRT'den yapılan açıklamaya göre 101. bölün 10 Ocak Çarşamba günü yayınlanacak

03 Ocak 2018, Çarşamba 09:30
Diriliş Ertuğrul dizisinden hayranlarını üzecek haber (Diriliş Ertuğrul 101. bölüm bu hafta neden yok?)
Diriliş'in merakla beklenen yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak. TRT'den yapılan açıklamaya göre 101. bölüm 10 Ocak Çarşamba günü izleyici ile buluşacak.


İşte TRT'nin yaptığı yazılı açıklama:


Kanalımızda 4 sezondur kaliteden ödün vermeden yayınlanmakta olduğumuz Diriliş Ertuğrul, siz izleyicilerimizin yoğun ilgisiyle karşılık buldu.

Halkımızın her kesimi tarafından büyük bir heyecanla takip edilen dizimizin, alıştığınız kalitesinden ödün vermemek için tüm ekibimiz ile büyük emek vererek çalışmaktayız. Diriliş Ertuğrul yeni bölümüyle 10 Ocak Çarşamba sizlerle olacaktır.
Anlayışınız için teşekkürlerimizi sunarız.

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