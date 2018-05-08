Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni kadın başrol oyuncusu belli oldu



BEKLENMEYEN VEDA



İŞTE YENİ BAŞROL OYUNCUSU



OYA UNUSTASI KİMDİR?

Mine Bozkurt

'nin reyting rekortmenidizisi sezon finaline yaklaşıyor.Beşinci sezonunda da yeni oyuncuları ve iddialı senaryosuyla adından söz ettirmeye hazırlananimzalı dizinin başrol kadın oyuncusu, geçen hafta projeden ayrılmıştı.Metin Günay'ın yönettiği, Mehmet Bozdağ'ın ise yazdığı dizi ekibindeki bu beklenmeyen veda şok etkisi yaratmıştı.'ın başrolünü oynadığı dizinin yeni kadın başrol oyuncusunun kim olacağı ise büyük merak konusu olmuştu.Medyatava'nın haberine göre, oyuncu kadrosu seçimleri gizlilik içinde yapılan dizinin yeni kadın yıldızınınolduğu ortaya çıktı.Çarşamba günü ekrana gelecek olan yeni bölümde ilk kez seyirci karşısına çıkacak olan güzel oyuncu, son olarak ATV'nin "Masum Değiliz" dizisinin başrol oyuncuları arasında yer almıştı.Oya Unustası, 1988 yılında İstanbul, Kadıköy’de doğmuştur.Aslen İzmir,Buca’lıdır. Anne tarafı büyükleri Selanik göçmeni, baba tarafı büyükleri ise Bulgaristan göçmenidir. İki ablası, bir abisi vardır.Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Flüt Bölümü'nden mezun oldu.Ayla Algan’dan oyunculuk ve sahne sanatları dersleri aldı.173 cm boyunda ve 50 kilo ağırlığında olan, sunuculuğunu Ceyda Düvenci ve Murat Yıldırım’ın üstlendiği 2013 yılında Rüveyda Öksüz’ün birinci olduğugüzellik yarışmasında ilk 20’ye giren finalistlerden olmuştur.Oya Unustası (Nergis) rolünü canlandırdığı “Beyaz Karanfil” adlı dizide Kenan Çoban (Zülfü), Hakan Boyav, Ali Sürmeli (Osman), Okan Turan, Çağlar Ertuğrul (Başar) ve Chloe Loughnan (Berrak) rol almıştır.Kalbim Ege’de Kaldı dizisinde de Zeliş rolüyle ekrana geldi.Filmleri ve Dizileri :İzmir ÇetesiSevdalukBeyaz KaranfilKalbim Ege’de Kaldı