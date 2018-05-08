Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni kadın başrol oyuncusu belli oldu

TRT
'nin reyting rekortmeni Diriliş Ertuğrul
dizisi sezon finaline yaklaşıyor.
Beşinci sezonunda da yeni oyuncuları ve iddialı senaryosuyla adından söz ettirmeye hazırlanan Tekden Film
imzalı dizinin başrol kadın oyuncusu Esra Bilgiç
, geçen hafta projeden ayrılmıştı.
BEKLENMEYEN VEDA
Metin Günay'ın yönettiği, Mehmet Bozdağ'ın ise yazdığı dizi ekibindeki bu beklenmeyen veda şok etkisi yaratmıştı.
Engin Altan Düzyatan
'ın başrolünü oynadığı dizinin yeni kadın başrol oyuncusunun kim olacağı ise büyük merak konusu olmuştu.
İŞTE YENİ BAŞROL OYUNCUSU
Medyatava'nın haberine göre, oyuncu kadrosu seçimleri gizlilik içinde yapılan dizinin yeni kadın yıldızının Oya Unustası
olduğu ortaya çıktı.
Çarşamba günü ekrana gelecek olan yeni bölümde ilk kez seyirci karşısına çıkacak olan güzel oyuncu, son olarak ATV'nin "Masum Değiliz" dizisinin başrol oyuncuları arasında yer almıştı.
OYA UNUSTASI KİMDİR?
Oya Unustası, 1988 yılında İstanbul, Kadıköy’de doğmuştur.
Aslen İzmir,Buca’lıdır. Anne tarafı büyükleri Selanik göçmeni, baba tarafı büyükleri ise Bulgaristan göçmenidir. İki ablası, bir abisi vardır.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Flüt Bölümü'nden mezun oldu.
Ayla Algan’dan oyunculuk ve sahne sanatları dersleri aldı.
173 cm boyunda ve 50 kilo ağırlığında olan Oya Unustası
, sunuculuğunu Ceyda Düvenci ve Murat Yıldırım’ın üstlendiği 2013 yılında Rüveyda Öksüz’ün birinci olduğu Mıss Turkey
güzellik yarışmasında ilk 20’ye giren finalistlerden olmuştur.
Oya Unustası (Nergis) rolünü canlandırdığı “Beyaz Karanfil” adlı dizide Kenan Çoban (Zülfü), Hakan Boyav, Ali Sürmeli (Osman), Okan Turan, Çağlar Ertuğrul (Başar) ve Chloe Loughnan (Berrak) rol almıştır.
Kalbim Ege’de Kaldı dizisinde de Zeliş rolüyle ekrana geldi.
Filmleri ve Dizileri :
İzmir Çetesi
Sevdaluk
Beyaz Karanfil
Kalbim Ege’de Kaldı
Mine Bozkurt