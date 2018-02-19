Diriliş Ertuğrul yönetmeni Metin Günay babasını kaybetti

Büşra Kamış

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde bir süredir tedavi görendizisinin yönetmeni’ın babası ve Keçiborlu Aydoğmuş eski belediye başkanı ve 3 çocuk babası Muhsin Günay hayatını kaybetti. Muhsin Günay’ın cenazesi yarın öğle vaktinde Isparta Merkez İstiklal Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından, aynı gün ikindi namazına müteakip Aydoğmuş Kasabası Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.Diriliş Ertuğrul ile son dönemde büyük çıkış yakalayan dizilerin yönetmenliğini yapan Metin Günay, daha önce degibi bilinen birçok dizinin yönetmenliğini üstlenmişti.