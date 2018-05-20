Kuyt’ın jübilesinde Kuyt’ın Liverpool ve Fenerbahçe’deki takım arkadaşları bir takım oluşturacaklar ve başlarında Aykut Kocaman teknik direktörlük yapacak. Takımda Liverpool’dan Jerzy Dudek, Steven Gerrard, Xabi Alonso, Jamie Carragher, Robbie Fowler ve Craig Bellamy, Fenerbahçe’den Cristian Baroni, Raul Meireles ve Pierre Webo görev alacak. Volkan Demirel’in maçta olup olmayacağı ise henüz kesinleşmedi.

EFSANELER OLACAK

Şimdiden 9 bin biletin satıldığı jübile maçında 2 takım daha olacak. Feyenoord efsaneleri ve Hollanda Milli takım efsaneleri de birer takım oluşturacak. Hollanda milli takımının başında Louis Van Gaal yer alacak ve Arjen Robben, Robin van Persie ve Memphis Depay, Wesley Sneijder, Rafael van der Vaart, Giovanni van Bronckhorst, Edwin van der Sar, Phillip Cocu ve Ruud van Nistelrooy gibi efsaneler olacak. Jübilede ayrıca Feyenoord efsaneleri de bir takım oluşturacak ve başlarında Koeman olacak.