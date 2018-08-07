Dış mekanlar için WiFi çözümü

TP-Link , uzak mesafeli açık alanlarda WiFi sinyallerini her noktaya ulaştırmayı sağlayan hem anten hem erişim noktası (access point) özellikli yeni ürününü satışa sundu. CPE610 (409 TL) model dış mekan kablosuz ağ çözümü, kolay kuruluyor ve rüzgar, yağmur gibi hava koşullarına dayanıklı bir yapıya sahip.

CPE610, 5GHz bandını destekleyen 23dBi yönlü anteni ile uzak mesafelere WiFi sinyallerini güçlü bir şekilde iletebiliyor. 2x2 MIMO destekli olan anten, özel olarak ayrılmış metal reflektör ile mükemmel hüzme yönlülüğü, gelişmiş gecikme ve gürültü hassasiyeti sağlıyor. Kullanıcı dostu bir tasarımla profesyonel performansı bir araya getiren ürün, dış mekan kablosuz ağ uygulamaları için uygun maliyetli bir çözüm sunuyor.

CPE610, kilometrelerce uzak noktalara internet taşımak amacıyla kullanılan bir ürün. Örneğin, Mobese kameraları gibi kamera görüntüleri bu cihazlar ile çok uzaktaki merkeze iletilebiliyor. Ya da yerleşim yerlerinden uzak ve telefon operatörlerinin hizmet veremediği şantiye gibi alanlara uzaktaki bir noktadan internet taşımayı sağlıyor. Bir şirket internet aboneliğini köprü oluşturarak kilometrelerce uzaktaki bir şubesiyle paylaşabiliyor; şube için ikinci bir internet aboneliği gerekmiyor. Bunlara benzer interneti ya da internet sayesinde elde edilen veriyi kilometrelerce uzak bir noktaya taşımak için kullanılan bir çözüm.

CPE610’un kurulumu, yaylı kilit parçaları sayesinde hem kolay hem de hızlı oluyor. Kullanıcılara ürünü yerleştirme konusunda esneklik sunan bir yapıya sahip olan ürün, kutupsal montaj kitleri ve üç eksenli hizalama özgürlüğü ile her yere kurulabiliyor. Sağlam bir yapıya sahip olan ürün, rüzgarlı hava koşullarında da denge sağlıyor. Ayrıca yağmur, yıldırım gibi koşullara (IP65 hava koşulları) dayanıklı bir kaplayıcısı olan CPE610, 6K yıldırıma karşı koruma ve 15K ESD korumasına sahip.



