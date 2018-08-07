Diş sıkmaya botoks çare oluyor

Gece uykuda farkında olmadan dişlerinizi sıkıyorsanız veya bir yakınınız sizi bu konuda uyardı ise; sizde bruksizm (diş gıcırdatma) var demektir. Bu rahatsızlığın başlıca belirtileri; baş, kulak, çene ve yüz ağrıları, kulak çınlaması, ağzı açarken çene ekleminden ses gelmesi, ağız açmada zorlanma, ağrı veya çene kaymasıdır. Çoğu zaman klinik belirti vermeden yıllarca devam edebilir. Bazı durumlarda ise akut hale gelerek kişiye çok ciddi sıkıntılar veren bir rahatsızlığa dönüşebilir.

İNCE ÇATLAKLAR GÖRÜLEBİLİR

Akut bruksizmde, dişlerin kesici kenarlarında aşınmaya bağlı diş boyu kısalması ve diş yüzeylerinde çok ince çatlaklar görülebilir. Ayrıca hastalarda diş mine dokusunun incelmesine bağlı olarak soğuk- sıcak hassasiyetleri de oluşabilir. Bu hastalarda herhangi bir travma yokken diş mine kırıkları ya da daha önceden yapılmış restorasyonların kırılması gibi durumlarla da karşılaşılır.

Farkında olmadan çene ekleminizde ve yüz kaslarınızda, aşırı yüklenmeye sebep olabilecek şekilde dişlerinizi sıkar ya da gıcırdatırsanız, ileriki dönemlerde eklemde bozulmalara yol açarak kalıcı çene eklemi rahatsızlıkları oluşturabilir. Ayrıca çene eklemi rahatsızlıkları, çene ve yüz bölgesinde maruz kalınan bir travma sonucu da oluşabilir.

AMAÇ KALICI ZARARLARI ÖNLEMEK

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Nihat Tanfer, bruksizm tedavisinin amacını şu sözlerle anlattı: Bruksizmde tedavinin amacı, dişlerde ve çene ekleminde oluşabilecek kalıcı zararları önlemek ve ağrıyı ortadan kaldırmaktır. Uyku sırasında dişlerin birbiriyle temasını engellemek amacıyla alt ve üst çene dişlerinin arasına koruyucu özelliği olan splint kullanılır. Ancak gece koruyucuları genellikle tek başına yeterli olamayabilir. Bu nedenle hastalığın sergilediği tabloya göre gece koruyucularının yanında bazı ek tedavilerin de uygulanması gerekebilir. Bunlar arasında stres terapisi, rahat uyumayı sağlayıcı önlemler, kas gevşetici ilaç uygulanması, hatalı yapılmış diş dolgusu ve kaplamaların yenilenmesi, eksik olan dişlerin yerine konulabilmesi için protez uygulamalarıdır.

3-12 AY ARASINDA ETKİLİ OLUR

Botoks, dişlerimizi taşımamıza yardımcı olan en büyük çene kasları olan masseter kaslarını kontrol altında alır. Botoks enjeksiyonun etkisi, kalitesine göre ve kişiden kişiye değişiklik göstermekle beraber 3-12 ay arasında değişiklik gösterir. Ağız ve çene fonksiyonlarının hareketinin kısıtlanmaması için mutlaka alanında uzman diş hekimlerine yaptırılması gerekir. Düzenli olarak enjeksiyon yapıldığında kastrofileri daha az hantal hale gelir ve zamanla botoks kullanımına gerek kalmayabilir. Ayrıca diş sıkmanın en önemli nedeni olan stresin de kontrol altına alınması gerekir.







