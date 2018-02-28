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Dış ticaret açığı Ocak ayında yüzde 108.8 arttı

Türkiye’nin ödemeler dengesi verileri içinde önemli yeri bulunan dış ticaret açığı, Ocak ayında yüzde 108.8 artarak 9 milyar 67 milyon dolara tırmandı. Dış ticaret verilerine göre Ocak’ta ihracat yüzde 10,7, ithalat da yüzde 38 arttı

28 Şubat 2018, Çarşamba 11:05
Dış ticaret açığı Ocak ayında yüzde 108.8 arttı
Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre ihracat Ocak ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10.7 artarak 12 milyar 457 milyon dolar, ithalat yüzde 38 artarak 21 milyar 524 milyon dolara çıktı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı geçen yılın Ocak ayında yüzde 72.1 iken, 2018 Ocak ayında yaklaşık 15 puan daralma ile yüzde 57.9´a düzeyine indi.


AB'YE İHRACAT YÜZDE 23.1 ARTTI


Avrupa Birliği´ne yapılan ihracat, geçen yıla göre yüzde 23.1 artarak 6 milyar 514 milyon dolara yükseldi. Avrupa Birliği´nin (AB-28) ihracattaki payı geçen yıl Ocak ayında yüzde 47 iken, bu yıl Ocak ayında yüzde 52.3´e yükseldi.

Almanya’ya yapılan ihracat Ocak ayında 1 milyar 343 milyon dolar ile ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi sırasıyla 747 milyon dolar ile İngiltere, 742 milyon dolar ile İtalya ve 639 milyon dolar ile Irak izledi.


ÇİN'DEN YAPILAN İTHALAT İLK SIRADAKİ YERİNİ KORUDU


Çin’den yapılan ithalat, Ocak  ayında  2 milyar  176 milyon  dolar ile ilk sıradaki yerini korurken, bu  ülkeyi  sırasıyla 2 milyar 49 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 629 milyon dolar ile Almanya ve 1 milyar 120 milyon dolar ile ABD izledi.

Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3.3, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 35.2 oldu.

Ocak ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 13.2, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 38.2 düzeyinde gerçekleşti. (Grafik)
 


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