Dişçide iğne fobisine çözüm: Dijital anestezi

DİJİTAL ANESTİZİ NEDİR?

TÜM DİŞ TEDAVİLERİNDE KULLANILIYOR

Senim Tanay

Günümüz teknolojisinde artık klasik diş iğnelerinin yerini dijital iğnelerin aldığını söyleyen DentGroup doktorlarından Dt. Volkan Kaçmazveyayöntemini eski yöntemlerden ayıran en büyük farkın hemen hemen hiç ağrı oluşturmaması olduğunu söyledi.Dijital iğnelerin doku basıncını ölçerek ona göre anestezik maddeyi zerk ettiğini anlatan Dt. Volkan Kaçmaz "Bu yüzden dijital iğnelerde basınç hissi az olur ve hastalar ağrıyı hissetmezler. Kullanılan anestezik madde yine aynıdır.Geleneksel yöntem olan elle iğne yapmada hekim enjektör içindeki maddeyi kontrollü veremediğinde ağrısı fazla olabilir. Ayrıca klasik iğne uçları daha kalındır, dijital anestezi uçları milimetrik inceliktedir, bu da acıyı azaltan bir faktördür" dedi.Dt. Volkan Kaçmaz dijital anesteziyi neredeyse tüm diş tedavilerinde kullanabildiklerini, böylece hem hastalarının hem de kendilerinin konforlu ve rahat bir tedavi süreci geçirdiklerini vurguladı.