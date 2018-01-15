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Dişçide iğne fobisine çözüm: Dijital anestezi

Hiç şüphesiz diş doktoruna giderken çoğumuzun en büyük korkusu iğneler. Hem yetişkinler hem de çocuklar bu korkuları nedeniyle ağız sağlıklarını ihmal edebiliyor. Birçok kişinin kabusu olan bu sorun, nereyedeyse hiç ağrı duyulmadan uygulanan dijital anestezi ile çözülüyor

15 Ocak 2018, Pazartesi 14:15
Dişçide iğne fobisine çözüm: Dijital anestezi
Günümüz teknolojisinde artık klasik diş iğnelerinin yerini dijital iğnelerin aldığını söyleyen DentGroup doktorlarından Dt. Volkan Kaçmaz dijital anestezi veya dijital iğne yöntemini eski yöntemlerden ayıran en büyük farkın hemen hemen hiç ağrı oluşturmaması olduğunu söyledi.

DİJİTAL ANESTİZİ NEDİR?

Dijital iğnelerin doku basıncını ölçerek ona göre anestezik maddeyi zerk ettiğini anlatan Dt. Volkan Kaçmaz "Bu yüzden dijital iğnelerde basınç hissi az olur ve hastalar ağrıyı hissetmezler. Kullanılan anestezik madde yine aynıdır.



Geleneksel yöntem olan elle iğne yapmada hekim enjektör içindeki maddeyi kontrollü veremediğinde ağrısı fazla olabilir. Ayrıca klasik iğne uçları daha kalındır, dijital anestezi uçları milimetrik inceliktedir, bu da acıyı azaltan bir faktördür" dedi.

TÜM DİŞ TEDAVİLERİNDE KULLANILIYOR

Dt. Volkan Kaçmaz dijital anesteziyi neredeyse tüm diş tedavilerinde kullanabildiklerini, böylece hem hastalarının hem de kendilerinin konforlu ve rahat bir tedavi süreci geçirdiklerini vurguladı.
 


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